"Укрзалізниця" прогнозує падіння вантажоперевезень і прибутковості у 2025–2027 роках

Обсяг вантажних перевезень "Укрзалізниці" у 2025 році скоротиться приблизно на 7% — до 160 млн тонн проти 173 млн тонн торік. Такі прогнози компанія представила 7 листопада під час презентації оновленої стратегії. У наступні роки очікується незначне відновлення: у 2026-му — до 161 млн тонн, а у 2027-му — до 162 млн тонн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У найближчі роки обсяги перевезень основних вантажів залишатимуться нижчими, ніж до війни. Зокрема, у 2025–2026 роках планується транспортування близько 44 млн тонн руди та марганцю, що лише трохи більше, ніж торік, однак у 2027 році цей показник може знову знизитися до 42 млн тонн.

Перевезення зерна та борошна прогнозуються на рівні 31 млн тонн, що на п’яту частину менше, ніж у 2024 році. Аналогічна тенденція спостерігається у секторі будівельних матеріалів — замість 35 млн тонн минулого року компанія очікує лише 30–32 млн тонн у період 2025–2027 років.

Падіння також зазнає перевезення кам’яного вугілля — з 23 до 19 млн тонн. Водночас компанія прогнозує незначне зростання обсягів у категорії “інші вантажі” — із 32 млн тонн у 2024 році до 36 млн тонн у 2025-му, із подальшим щорічним збільшенням на 1 млн тонн.

Загалом із 2021 по 2025 рік вантажопотоки "Укрзалізниці" скоротилися майже вдвічі — з 315 до 160 млн тонн. Найбільше падіння зафіксовано у перевезенні вугілля (–62%), будматеріалів (–52%) та руди (–43%).

Фінансові показники компанії також погіршуються. Якщо у 2024 році вантажні перевезення принесли прибуток понад 20 млрд грн, то вже у 2025-му він може скоротитися до 3,2 млрд грн. У 2026 році очікується збиток 0,6 млрд грн, а у 2027 році він може зрости до 4,8 млрд грн.

В "Укрзалізниці" пояснюють це замороженими тарифами, які востаннє переглядалися ще у 2022 році. За цей час індекс цін виробників зріс майже на 70%, що значно знизило реальну прибутковість перевезень.

Заступник директора департаменту комерційної роботи компанії Валерій Ткачов зазначив, що "Укрзалізниця" веде активний пошук нових вантажопотоків, зокрема у секторах ритейлу, деревообробки, промислових товарів і малого бізнесу.

Водночас заступник голови наглядової ради Сергій Лещенко повідомив, що для стабілізації фінансового стану компанія пропонує індексацію вантажних тарифів — на 27,5% із 1 січня 2026 року та ще на 11% із 1 липня.

За перше півріччя 2025 року експортні перевезення скоротилися на 13,5% — до 38,7 млн тонн, внутрішні — на 11,7%, до 35,5 млн тонн, тоді як імпортні зросли на 5,4%, до 5,3 млн тонн.

У 2024 році "Укрзалізниця" збільшила виручку на 11,1%, до 102,9 млрд грн, але отримала чистий збиток 2,7 млрд грн проти прибутку 5 млрд грн у 2023 році. За дев’ять місяців 2025 року збиток сягнув 7,2 млрд грн.

Додамо, "Укрзалізниця" очікує завершення розрахунків щодо визначення нових розрахункових швидкостей руху вантажних вагонів власності компанії, які планується запровадити з 1 січня 2026 р.

Наміри УЗ збільшити тарифи на вантажні перевезення викликали у січні значний спротив з боку бізнесу. Зокрема, проти виступила Українська зернова асоціація, Європейська Бізнес Асоціація та найбільші металургійні компанії ("ArcelorMittal Кривий Ріг", "Запоріжсталь" та шість гірничо-збагачувальних комбінатів).