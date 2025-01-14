Збереження конкурентоспроможності: бізнес проти зростання тарифів на залізничні перевезення

Європейська Бізнес Асоціація направила офіційний лист прем’єр-міністрп України з проханням утриматись від підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення. Це рішення може призвести до додаткового фінансового навантаження на бізнес і зменшити конкурентоспроможність залізничної логістики.

Про це інформує пресслужба ЄБА.

Занепокоєння бізнесу

Компанії, що входять до Комітету з логістики Асоціації, висловлюють стурбованість щодо наслідків підвищення тарифів для бізнесу.

Зазначається, що висока вартість логістики залишається одним із ключових стримуючих чинників для експорту.

За оцінками експертів Асоціації, через російську військову агресію логістичні витрати суттєво зросли, у деяких галузях досягнувши 40% від собівартості продукції.

У поєднанні зі складною ситуацією в енергетиці, браком персоналу та підвищенням логістичних витрат це значно збільшує фінансовий тягар на український бізнес і знижує конкурентоспроможність вітчизняних товарів на світових ринках.

Зазначається, що навіть чинні тарифи перевищують фінансові можливості учасників ринку, через що підприємства змушені знижувати обсяги виробництва або переходити на автотранспортні перевезення. Це, в свою чергу, призводить до руйнування дорожнього покриття та збільшення витрат на їхній ремонт, що становить мільярди гривень з бюджету.

Окрім того, втрата конкурентоспроможності залізничної логістики негативно впливає на доходи Укрзалізниці. За даними фінансової звітності компанії, оприлюдненої для загального доступу, за 9 місяців 2024 року її прибуток склав 1,6 млрд грн, порівняно з 8,2 млрд грн за аналогічний період 2023 року.

Водночас керівництво компанії вже прогнозує збитки на рівні до 2,5 млрд грн до кінця 2024 року. За оцінками бізнесу, ситуація з фінансовими результатами Укрзалізниці вказує на необхідність термінового перегляду її витратної політики.

Що пропонується

На думку експертів Асоціації, замість підвищення тарифів, яке посилить фінансовий тиск на бізнес і призведе до скорочення обсягів перевезень, важливо зосередитися на підтримці експорту.

Недопущення зростання логістичних витрат дозволить утримати вантажі на залізниці, зберегти валютні надходження до бюджету та сприятиме економічній стабільності.

Крім цього, Асоціація просить доручити відповідним міністерствам та "Укрзалізниці" вжити заходів щодо оптимізації витрат та підвищення операційної ефективності товариства.

Це сприятиме збереженню конкурентоспроможності українських товарів, підвищенню привабливості залізничних перевезень і забезпеченню стійкого розвитку як бізнесу, так і транспортної інфраструктури, підсумовують в пресслужбі.

Про тарифи

Нагадаємо, що у грудні Наглядова рада Укрзалізниці затвердила індексацію тарифів на вантажні перевезення на 37%.

Зауважимо, востаннє "Укрзалізниця" індексувала тарифи на вантажні перевезення у липні 2022-го – одразу на 70%. Проте, коли за рішенням Київського окружного адміністративного суду, було визнано незаконне підвищення тарифів на перевезення вугілля і руди, що були запроваджені у 2021—2022 роках, в "Укрзалізниці" висловили невдоволення.

Раніше повідомлялось, що заплановане "Укрзалізницею"підвищення тарифів на вантажні перевезення на 37% може повністю виключити транспортування нафтопродуктів залізницею.