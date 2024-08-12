В "Укрзалізниці" обурені скасуванням судом підвищення тарифів на перевезення вугілля й руди

В "Укрзалізниці" висловили невдоволення рішенням Київського окружного адміністративного суду, який визнав незаконним підвищення тарифів на перевезення вугілля і руди, що були запроваджені ще у 2021—2022 роках. Як повідомляє пресслужба компанії, наразі ще дві аналогічні справи розглядаються іншими судами адміністративної юрисдикції.

В компанії повідомили, що приватні компанії, що входять до великої промислової групи, намагаються через суди скасувати ці зміни до тарифів на вантажні перевезення.



Додамо, що згідно з Судовим реєстром, позов до суду подала компанія "ДТЕК Західенерго", яка є частиною холдингу ДТЕК Ріната Ахметова.

Зазначається, що під час повномасштабного вторгнення такі дії можуть призвести до критичних наслідків для економіки та обороноздатності країни.

Укрзалізниця вважає рішення суду безпідставним та необґрунтованим, оскільки, на думку компанії, суд вийшов за межі своїх повноважень, оцінюючи доцільність зміни тарифів замість перевірки відповідності рішення органів державної влади законодавству.

"Фактично суд перебрав на себе повноваження Міністерства інфраструктури та інших органів, які погоджували відповідний наказ та визначили його доцільність, обґрунтованість та правомірність – Міністерства економіки, Міністерства фінансів Державної регуляторної служби та Міністерства юстиції", - йдеться у повідомлені.

Крім того, компанія планує оскаржити вищезгадане рішення суду.

"Укрзалізниця" занепокоєна ростом обсягів перевезень збиткових вантажів

Нагадаємо, що у липні "Укрзалізниця" звітувала про значне зростання обсягів вантажоперевезень у першому півріччі 2024 року. З січня по червень компанія перевезла понад 90 мільйонів тонн вантажів, що на 28% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.



Попри загальне покращення показників, в "Укрзалізниці" відзначають зростання обсягів перевезень збиткових вантажів, таких як залізна і марганцева руда, і кам'яне вугілля. У першому півріччі перевезено 22,9 мільйона тонн залізної та марганцевої руди, що на 65% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Обсяги перевезень зернових вантажів, навпаки, зменшилися на 19%.

Зазначається, що збільшення перевезень збиткових вантажів ставить під загрозу фінансову стабільність компанії, попри загальне зростання перевезень стратегічно важливих вантажів, таких як зерно, яке зросло на 43% порівняно з минулим роком.

"Важливо, що крім загального обсягу перевезень зріс і експорт стратегічно важливого вантажу – зернових культур – у порівнянні з минулим роком на 43%. Це надважливо для зміцнення економіки країни. Але наразі вже спостерігаємо ріст обсягів перевезень позакласних – збиткових вантажів, що є викликом для фінансової стабільності компанії", – прокоментував голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

"Укрзалізниця" планує тарифну реформу вантажних перевезень: що відомо

"Укрзалізниця" планує до кінця року змінити модель тарифоутворення на перевезення вантажів, за якою компанія працювала з 1997 року, що дозволить їй отримати додатково 4 мільярдів гривень.

Серед пропозицій: єдиний тариф на порожні вагони та поділ за класами перевезень залежно від технології перевезення, а не від особливості продукту або бізнесу, який замовляє вагони УЗ.

Натомість, як прогнозують в УЗ, для бізнесу витрати сумарно можуть зрости приблизно на 7%.

Зауважимо, востаннє "Укрзалізниця" індексувала тарифи на вантажні перевезення у липні 2022-го – одразу на 70%.

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