"Укрзалізниця" вперше з початку року отримає негативний фінансовий результат: у чому причина

За підсумками роботи “Укрзалізниці” у липні 2024 року вперше з початку року компанія прогнозує негативний фінансовий результат, попри покращення операційної ефективності порівняно з минулим роком. Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Незважаючи на те, що зростання витрат на енергоносії на 40% було частково компенсоване економією по інших операційних витратах, зростання курсових витрат і погіршення структури перевезень вантажів стали причинами негативного фінансового результату.

Зокрема, у липні було зафіксовано зростання обсягів перевезення збиткових вантажів, таких як залізна та марганцева руда, які перевищили 3,6 млн тонн, що на 65% більше, ніж у липні 2023 року. Водночас обсяги перевезень зерна, важливого і високоприбуткового вантажу, знизились на 19% у порівнянні з попереднім місяцем.

Також у липні "Укрзалізниця" перевезла 13,6 мільйона тонн вантажів, що на 12% більше в порівнянні з липнем минулого року. Однак, внутрішні перевезення зменшилися на 22%, до 6,4 мільйона тонн, тоді як експортні перевезення зросли на 93%, до 6,4 мільйона тонн. Перевезення на імпорт збільшилися на 39%, до 746 тисяч тонн.

Крім того, протягом семи місяців цього року "Укрзалізниця" зменшила постійні витрати, не враховуючи зростання цін на електроенергію та витрат на оплату праці, яка є нижчою за середній рівень по Україні.

"Укрзалізниця виступає за зближення вартості перевезення вантажів різних тарифних класів. Немає жодного економічного обґрунтування існування великої різниці у вартості перевезення вантажів різних тарифних класів, адже інфраструктурна складова (витрати на обслуговування інфраструктури) для всіх вантажів однакові", - йдеться у повідомленні перевізника.

"Укрзалізниця" занепокоєна ростом обсягів перевезень збиткових вантажів

Нагадаємо, що у липні "Укрзалізниця" звітувала про значне зростання обсягів вантажоперевезень у першому півріччі 2024 року. З січня по червень компанія перевезла понад 90 мільйонів тонн вантажів, що на 28% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Попри загальне покращення показників, в "Укрзалізниці" відзначають зростання обсягів перевезень збиткових вантажів, таких як залізна і марганцева руда, і кам'яне вугілля. У першому півріччі перевезено 22,9 мільйона тонн залізної та марганцевої руди, що на 65% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Обсяги перевезень зернових вантажів, навпаки, зменшилися на 19%.

Зазначається, що збільшення перевезень збиткових вантажів ставить під загрозу фінансову стабільність компанії, попри загальне зростання перевезень стратегічно важливих вантажів, таких як зерно, яке зросло на 43% порівняно з минулим роком.

"Важливо, що крім загального обсягу перевезень зріс і експорт стратегічно важливого вантажу – зернових культур – у порівнянні з минулим роком на 43%. Це надважливо для зміцнення економіки країни. Але наразі вже спостерігаємо ріст обсягів перевезень позакласних – збиткових вантажів, що є викликом для фінансової стабільності компанії", – прокоментував голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.