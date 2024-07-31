"Укрзалізниця" оновила бланк електронного квитка на поїзди до Словаччини

З 1 серпня 2024 року при покупці електронних квитків на сполучення Україна — Словаччина пасажири отримуватимуть електронний квиток на бланку нового зразка.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Там зазначили, що він більш зручний у користуванні та відповідає сучасним міжнародним вимогам.

Зображення: Пресслужба УЗ

У компанії нагадали, що з платформи "Західна" станції Мукачево щодня відправляються 2 поїзди у напрямку Словаччини:

№961 Мукачево – Кошице. Відправлення з Мукачева о 14:48, Чоп 16:13/16:50, прибуття на ст. Кошице о 18:17;

№963 Мукачево – Кошице. Відправлення з Мукачева о 18:16, Чоп 19:26/20:06, прибуття на ст. Кошице о 21:33.

У зворотному напрямку:

Поїзд №960 Кошице – Мукачево відправляється щоденно зі ст. Кошице о 08:46, Чоп 12:00/12:45, прибуття до Мукачева о 14:04.

Поїзд №962 Кошице – Мукачево відправляється щоденно зі ст. Кошице о 11:46, Чоп 14:51/15:32, прибуття до Мукачева о 16:53.

Посадка на поїзди до Кошице на станції Мукачево відбувається з окремої платформи: при виході з вокзалу ліворуч до 10 хвилин пішки до платформи "Західна".

"Станційні працівники радо підкажуть дорогу", - заявили в УЗ.

"Укрзалізниця" посилює боротьбу з перекупниками квитків

Окрім оновлення квитка на поїзди до Словаччини, УЗ оголосила, що з 1 серпня 2024 року купити квитки на деякі популярні міжнародні рейси можна буде тільки після підтвердження особистості через додаток "Дія" або на новому сайті перевізника.

Верифікація через Дія.Підпис буде обов'язковою для продажу квитків на рейси:

№19/20 Київ – Хелм – Київ;

№23/24 Київ – Хелм – Київ;

№51/52 Київ – Перемишль – Київ;

№89/90 Київ – Перемишль – Київ ;

№73/74 Харків – Перемишль – Харків.

Зазначається, що рішення є тимчасовим заходом на період пікового попиту для боротьби з активністю перекупників. Наразі "Укрзалізниця" блокує до 50 спроб масової покупки квитків щодня.

Нагадуємо, що подібна верифікація вже впроваджена для популярних рейсів до Варшави та Відня.

Додамо, що у липні "Укрзалізниця" змінила час відкриття онлайн-продажу квитків на міжнародні поїзди для покращення роботи перевантаженого застосунку. Квитки на польські напрямки (Перемишль, Дорогуськ, Хелм, Варшава) стануть доступними за 20 діб до дати відправлення, початок продажу о 09:00.

Для словацьких та австрійських напрямків квитки також можна придбати за 20 діб до дати відправлення, з початком продажу о 08:00. Водночас квитки на молдовські напрямки будуть доступні за 30 діб до дати відправлення, початок продажу теж о 08:00.

На які поїзди потрібно обов'язково роздрукувати квиток

Нещодавно в "Укрзалізниці" пояснили, що для подорожей внутрішніми рейсами квитки можна мати в електронному вигляді, проте для рейсів до Австрії та Угорщини обов'язково треба мати друковану версію.

У компанії зазначили, що міжнародний залізничний рух до цих країн здійснюється у партнерстві з угорськими та австрійськими залізничниками. У них свої правила: квиток має бути роздрукований.

Також в УЗ додали, що вартість розподіляється між залізницями країн пропорційно кількості кілометрів, яку проїхали пасажири територією тієї чи іншої країни, тож перевірка квитків є складовою частиною взаємного контролю.

В "Укрзалізниці" підкреслюють, що усім пасажирам, як придбали квиток у застосунку УЗ до Угорщини чи Австрії, направляють сповіщення про необхідність роздрукувати щойно придбаний квиток.

Сам бланк квитка також містить марковану інформацію про необхідність роздрукувати електронний квиток.