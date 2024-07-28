Україна разом із Польщею розвиватимуть залізничне сполучення між країнами

"Укрзалізниця" та Польська державна залізниця провели перемовини і домовились розвивати залізничне сполучення між Україною та Польщею.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

У повідомленні йдеться, що це був перший візит такого рівня польських колег від початку широкомасштабного вторгнення. У складі польської делегації Україну відвідали президент правління Polskie Koleje Państwowe S.A. та PKP Group Алан Бероуд, президент правління PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Пьотр Виборський, представники PKP Intercity, PKP CARGO та PKP LHS.

За словами голови правління "Укрзалізниці" Євгена Лященко, за останні декілька років компанії вдалося досягти значного прогресу у взаємодії між залізницями України та Польщі. Зокрема, було запущено нові пасажирські маршрути, врегульовано ситуацію з перевезеннями вантажів, покращено роботу прикордонних переходів. Але наразі важливо зробити акцент на стратегічних проєктах і вирішенні найбільш критичних питань.

"Разом з польськими колегами детально обговорили всі аспекти спільної роботи та наочно вивчили проблемні питання в роботі пунктів переходу та прикордонних станцій. До кінця року очікуємо вже конкретні рішення", – розповів він.

Як зауважив президент правління PKP S.A. Алан Бероуд, Польська державна залізниця стоїть пліч-о-пліч з Українською залізницею, допомагає не тільки українському народу, який тікав від війни, але також завдяки великій прихильності працівників сприяє реалізації залізничних перевезень через державний кордон.

"Підписання спільної декларації зміцнить нашу співпрацю з Українською залізницею. Я вірю, що напрями розвитку, зазначені в цьому документі, дозволять нам побудувати стратегічне партнерство між PKP та УЗ як організаційне, так і ділове", – заявив Бероуд.

Що обговорювали представники Української та Польської залізниці

Під час перемовин українсько-польська команда спільними зусиллями опрацьовувала конкретні ініціативи, реалізацію яких мають відчути як українські, так і польські пасажири.

Зокрема, обговорювалось покращення якості рухомого складу та розширення пропозиції місць на маршруті Львів – Варшава через Раву-Руську, можливість забезпечення зручних стикувань, зокрема з поїздами до Берліна, Відня та Праги. Також "Укрзалізниця" запропонувала польським колегам повернутися до питання запуску додаткового поїзда за маршрутом Київ — Варшава.

В результаті залізничники двох країн домовились координувати підготовку залізничних інфраструктурних проєктів на території своїх країн та прикордонних переходах у рамках розвитку європейських транспортних коридорів TEN-T, що були поширені в липні 2024 року на територію України та Молдови. Також буде опрацьовано можливість підготовки проєктів розвитку залізничної інфраструктури для подання спільних заявок у рамках наступних конкурсів проєктів європейської програми CEF.

Під час зустрічі також були створені робочі групи (пасажирська, вантажна та інфраструктурна), основною метою яких буде виявлення вузьких місць, прийняття спільних рішень для їх усунення, а також подальше посилення стратегічного партнерства.