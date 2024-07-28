Украина вместе с Польшей будут развивать железнодорожное сообщение между странами

"Укрзализныця" и Польская государственная железная дорога провели переговоры и договорились развивать железнодорожное сообщение между Украиной и Польшей.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В сообщении говорится, что это был первый визит такого уровня польских коллег с начала широкомасштабного вторжения. В составе польской делегации Украину посетили президент правления Polskie Koleje Panstwowe SA и PKP Group Алан Бероуд, президент правления PKP Polskie Linie Kolejowe SA Петр Выборский, представители PKP Intercity, PKP CARGO и PKP LHS.

По словам главы правления "Укрзализныци" Евгения Лященко, за последние несколько лет компании удалось добиться значительного прогресса во взаимодействии между железными дорогами Украины и Польши. В частности, были запущены новые пассажирские маршруты, урегулирована ситуация с перевозками грузов, улучшена работа пограничных переходов. Но важно сделать акцент на стратегических проектах и решении наиболее критических вопросов.

"Вместе с польскими коллегами подробно обсудили все аспекты совместной работы и наглядно изучили проблемные вопросы в работе пунктов перехода и пограничных станций. До конца года ожидаем уже конкретных решений", – рассказал он.

Как отметил президент правления PKP SA Алан Бероуд, Польская государственная железная дорога стоит бок о бок с Украинской железной дорогой, помогает не только бежавшему от войны украинскому народу, но также благодаря большой приверженности работников способствует реализации железнодорожных перевозок через государственную границу.

"Подписание совместной декларации укрепит наше сотрудничество с Украинской железной дорогой. Я верю, что направления развития, указанные в этом документе, позволят нам построить стратегическое партнерство между PKP и УЗ как организационное, так и деловое", – заявил Бероуд.

Что обсуждали представители Украинской и Польской железных дорог

Во время переговоров украино-польская команда совместными усилиями прорабатывала конкретные инициативы, реализацию которых должны почувствовать как украинские, так и польские пассажиры.

В частности, обсуждалось улучшение качества подвижного состава и расширение предложения мест на маршруте Львов – Варшава через Раву-Русскую, возможность обеспечения удобных стыковок, в частности с поездами в Берлин, Вену и Прагу. Также "Укрзализныця" предложила польским коллегам вернуться к вопросу запуска дополнительного поезда по маршруту Киев — Варшава.

В результате железнодорожники двух стран договорились координировать подготовку железнодорожных инфраструктурных проектов на территории своих стран и пограничных переходах в рамках развития европейских транспортных коридоров TEN-T, распространенных в июле 2024 года на территорию Украины и Молдовы. Также будет проработана возможность подготовки проектов развития железнодорожной инфраструктуры для подачи совместных заявок в рамках конкурсов проектов европейской программы CEF.

В ходе встречи были созданы рабочие группы (пассажирская, грузовая и инфраструктурная), основной целью которых будет выявление узких мест, принятие совместных решений для их устранения, а также дальнейшее усиление стратегического партнерства.