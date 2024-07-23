"Укрзализныця" получит почти €43 млн для реализации евроинтеграционных проектов

Евросоюз выделит около 43 миллионов евро на проект интеграции железнодорожной системы Украины в транспортную систему ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Согласно сообщению, в рамках программы Европейского Союза "Механизм "Соединения Европы" (CEF) согласован проект интеграции железнодорожной системы Украины в транспортную систему ЕС. Проектная заявка 16 июля 2024 года была одобрена Координационным Комитетом программы.

Этот проект предусматривает усовершенствование железнодорожной сети и развитие колеи 1435 мм для обеспечения технологической совместимости и повышения пропускной способности железнодорожной инфраструктуры. Его общий бюджет 85,91 млн евро, из них CEF выделит "Укрзализныце" 42,95 млн евро.

"Украина продолжает свой евроинтеграционный путь и имеет системную поддержку со стороны ЕС", – рассказал глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Он сообщил, что CEF второй год подряд выделяет средства на реализацию стратегических инфраструктурных проектов, которые будут направлены на строительство евроколеи на территории Украины, благодаря чему появится возможность открывать новые пассажирские маршруты и наращивать транзитный потенциал Украины.

Что будет реализовано в рамках проекта

Согласно сообщению "Укрзализныци", в рамках указанной заявки планируется реализовать:

проектирование реконструкции сооружений железной дороги с внедрением колеи 1435 мм на участке Чоп – Львов;

проектирование реконструкции сооружений железной дороги со строительством колеи 1435 мм и электрификацией на участке Львов — Черновцы — Вадул-Сирет — Госграница;

разработку стратегии реконструкции Львовского железнодорожного узла с учетом перспектив расширения железнодорожной сети колеи шириной 1435 мм трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) на территории Украины;

проектирование и строительство колеи 1435 мм с электрификацией на участке Павлово-2/Матевце – Ужгород;

электрификацию колеи 1435 мм на участке Чоп – Ужгород.

Также предусмотрены расходы на проведение экспертизы относительно соответствия требованиям TSI вышеупомянутых проектов, а также участков Ковель – Ягодин – Госграница и Медика/Мостиска ІІ – Львов (Скнилов).

Справка:

CEF (Connecting Europe Facility) – это фонд Европейского Союза, созданный в 2014 году для инвестиций в транспортные, энергетические, цифровые и телекоммуникационные проекты. В частности, это основной инструмент для финансирования развития транс-европейской транспортной сети (TEN-T).

Напомним, Украина полноценно присоединилась к программе ЕС "Сообщение Европы" в ноябре 2023 года.

Евроколея во Львовской области

В 2023 году была возобновлена работа евроколеи, которая заходит из Польши во Львовскую область по другому направлению — в город Рава-Русская. В октябре было запущено комбинированное железнодорожное сообщение Варшава – Рава-Русская – Брюховичи (станция в поселке во Львовской общине).

Оно осуществляется польским поездом компании SKPL с пересадкой в приграничном городе на поезд УЗ. Отметим, что в ноябре этот поезд совершал также удлиненные рейсы в Черновцы через Коломыю, Ивано-Франковск, Калуш и Стрый.

В сентябре 2023 года глава правления УЗ Лященко заявлял, что "Укрзализныця" хочет развивать еще один маршрут, который должен пролегать будущей евроколеей: "Мостиска — Скнилов", что позволит дальнейшее превращение Львова в европейский железнодорожный хаб, хотя и без физического соединения этих линий.

"В этой конфигурации железнодорожный узел Львов уже можно рассматривать как отдельный проект, как хаб, который будет иметь соединение с европейскими коридорами. Завести новые колеи 1435 мм на вокзал — это малореально. Поэтому будем подавать отдельный проект Львовского транспортного узла, на который будут сходиться большое количество европейских пассажирских маршрутов", — заявлял глава УЗ.

Строительство участка евроколеи "Мостиска — Скнилов" от госграницы с Польшей до Львова стартует уже в 2024 году. Колею будут использовать для грузовых и пассажирских перевозок между Украиной и странами Евросоюза.