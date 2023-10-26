"Укрзализныця" продлила маршрут нового поезда из Варшавы в Черновцы

Учитывая многочисленные просьбы пассажиров, АО "Укрзализныця" продлевает маршрут нового поезда Варшава - Рава-Русская - Львов - Коломыя в Черновцы.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Отмечается, что в экспериментальном режиме поезд №868/867 будет отправляться из Черновцов через Ивано-Франковск и Львов в Рави-Русскую 15, 17, 19, 21, 25 и 27 ноября в 3:02.

Он будет следовать через Снятын, Заболотов, Коломыю, Ивано-Франковск, Калуш, Долину, Моршин, Стрый, Львов, Брюховичи и Жовкву и прибывать в Рави-Русскую в 9:58.

Там пассажиры по-прежнему будут осуществлять пересадку на поезд польского перевозчика SKPL, прибывающего в Варшаву в 17:18.

В обратном направлении, из Равы-Русской, поезд будет отправляться в Черновцы 14, 16, 20, 23, 25 и 27 ноября в 6:15 и прибывать в Черновцы в 13:20.

Кроме того, также назначены дополнительные рейсы в сообщении Черновцы – Рава-Русская через Ивано-Франковск и Львов.

Поезд №866/865 будет отправляться из Черновцов 14, 16, 20, 23, 25 и 27 ноября в 14:45 и прибывать в Ивано-Франковск в 17:03, во Львов в 20:07, и в Рави-Русскую в 22: 02.

В обратном направлении поезд будет отправляться 14, 16, 18, 20, 24 и 26 ноября в 16:19, прибывать во Львов в 17:54, в Ивано-Франковск в 21:33 и в Черновцы в 23:42.

Как подчеркнули в УЗ, билеты на все рейсы будут доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

Напомним, 15 октября "Укрзализныця" запустила железнодорожное сообщение между Львовом и Варшавой. По этому маршруту поезда не курсировали 18 лет. Маршрут организован через станцию Рава-Русская.