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Вперше за 18 років. "Укрзалізниця" запустила потяг між Львовом та Варшавою
15 жовтня "Укрзалізниця" запустила залізничне сполучення між Львовом та Варшавою. Данним маршрутом потяги не курсували 18 років. Маршрут організовано через станцію Рава-Руська.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Згідно з повідомленням, до Рави-Руської пасажири прибудуть сучасним дизель-поїздом українського виробництва з доступом до Wi-Fi через Starlink, а на станції Рава-Руська відбудеться пересадка на поїзд польського перевізника SKPL, який рухається по вужчій європейській колії (1435 мм, при тому, що ширина української - 1520 мм). На ньому пасажири можуть доїхати до Любліна або Варшави.
За один рейс в одному напрямку поїзди можуть перевезти близько 200 пасажирів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Шевченко заявив у Facebook, що перший рейс зі Львова до Варшави вийшов за розкладом.
Час у дорозі від Львова до Варшави становить близько 9 годин, вартість — від 1188 гривен. У пропозиції є місця 1-го та 2-го класу. Дізнатися розклад руху та придбати квитки можна у мобільному застосунку "Укрзалізниці".
Повідомляється також, що квитки доступні у чат-ботах та на сайті "Укрзалізниці", а також у міжнародних касах вокзалів.
Голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко додав, що найближчим часом планується запускати міжнародний поїзд Чоп — Прага, а також тривають роботи над маршрутом Перемишль — Берлін.
Як повідомляють в УЗ, проект реалізований у співпраці з польським залізничним перевізником SKPL, рухомий склад якого виконуватиме рейси з Варшави до Рави-Руської та зворотно.
"Крім того, разом із запуском цього маршруту відновлюємо роботу раніше неактивного залізничного пункту пропуску, що відкриває перед нами нові можливості з розвитку нашої міжнародної мережі", - наголошують в УЗ.