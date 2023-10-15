Впервые за 18 лет. "Укрзализныця" запустила поезд между Львовом и Варшавой

15 октября "Укрзализныця" запустила железнодорожное сообщение между Львовом и Варшавой. Данным маршрутом поезда не курсировали 18 лет. Маршрут организован через станцию Рава-Русская.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Согласно сообщению, в Раву-Русскую пассажиры прибудут современным дизель-поездом украинского производства с доступом к Wi-Fi через Starlink, а на станции Рава-Русская состоится пересадка на поезд польского перевозчика SKPL, который двигается по более узкому европейскому пути (1435 мм, при потому, что ширина украинского – 1520 мм). На нем пассажиры могут доехать до Люблина или Варшавы.

За один рейс в одном направлении поезда могут доставить около 200 пассажиров.

Руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Шевченко заявил в Facebook, что первый рейс из Львова в Варшаву вышел по расписанию.

Время в пути от Львова в Варшаву составляет около 9 часов, стоимость — от 1188 гривен. В предложении есть места 1-го и 2-го класса. Узнать расписание движения и приобрести билеты можно в мобильном приложении "Укрзализныци".

Сообщается также, что билеты доступны в чат-ботах и на сайте "Укрзализныци", а также в международных кассах вокзалов.

Председатель правления "Укрзализныци" Евгений Лященко добавил, что в ближайшее время планируется запускать международный поезд Чоп - Прага, а также продолжаются работы по маршруту Перемышль - Берлин.

Как сообщают в УЗ, проект реализован в сотрудничестве с польским железнодорожным перевозчиком SKPL, подвижной состав которого будет выполнять рейсы из Варшавы в Раву-Русскую и обратно.

"Кроме того, вместе с запуском этого маршрута возобновляем работу ранее неактивного железнодорожного пункта пропуска, открывающего перед нами новые возможности по развитию нашей международной сети", - отмечают в УЗ.