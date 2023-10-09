В Украине ввели тайную военизированную охрану на вокзалах и в поездах под видом обычных пассажиров

На вокзальных комплексах и поездах "Укрзализныци" начали работу первые маршалы железнодорожной безопасности. Как говорится в сообщении госкомпании, это работники ведомственной военизированной охраны, главная задача которых — контролировать ситуацию в пассажирских перевозках и своевременно реагировать в случае необходимости.

В отличие от своих коллег-охранников, работающих на объектах железной дороги в служебной форме со всеми отличительными знаками, маршалы работают не публично. Таким образом, как отмечают в УЗ, ни добропорядочные граждане, ни злоумышленники о таких охотниках на правонарушителей знать не будут.

"Это распространенная модель работы подразделений безопасности на авиационных маршрутах. Перед нашими маршалами, которые инкогнито находятся в поездах и на вокзалах, стоит задача оценить риски и оперативно отреагировать на угрозу, которая может возникать во время поездки пассажиров. Также это все специально подготовленные специалисты", – отметил глава правления УЗ Евгений Лященко.

Первые маршалы "Укрзализныци" начали свою работу в сентябре: в частности, они работают на одном из популярных западных направлений, которое требует большего внимания для обеспечения безопасности пассажиров.

В УЗ напоминают, что из-за полномасштабного российского вторжения ужесточили контроль безопасности на железнодорожных объектах, в частности, на вокзалах, с целью недопущения перевозки гражданами взрывоопасных и других не разрешенных для перевозки веществ и оружия без должного разрешения.

Также, как сообщалось ранее, в рамках реализации проекта "Железная безопасность" компания ввела сопровождение военизированной охраны уже в девяти пассажирских поездах.