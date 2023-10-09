В Україні запровадили таємну охорону на вокзалах та в поїздах під виглядом звичайних пасажирів

На вокзальних комплексах та в поїздах "Укрзалізниці" розпочали роботу перші маршали залізничної безпеки. Як ідеться у повідомленні держкомпанії, це працівники відомчої воєнізованої охорони, головне завдання яких — контролювати безпекову ситуацію в пасажирських перевезеннях та своєчасно реагувати у разі потреби.

На відміну від своїх колег-охоронців, які працюють на об’єктах залізниці у службовій формі з усіма знаками розрізнення, маршали працюють не публічно. Таким чином, як наголошують в УЗ, ані добропорядні громадяни, ані зловмисники про таких ловців на правопорушників не знатимуть.

"Це розповсюджена модель роботи безпекових підрозділів на авіаційних маршрутах. Перед нашими маршалами, які інкогніто знаходяться в поїздах та на вокзалах, стоїть завдання оцінити ризики та оперативно відреагувати на загрозу, яка може виникати під час подорожі пасажирів. Також це всі спеціально підготовлені фахівці", – зазначив голова правління УЗ Євген Лященко.

Перші маршали "Укрзалізниці" розпочали свою роботу у вересні: зокрема, вони працюють на одному з популярних західних напрямків, який наразі потребує більшої уваги для гарантування безпеки пасажирів.

В УЗ нагадують, що через повномасшабне російське вторгнення посилили безпековий контроль на залізничних об’єктах, зокрема, на вокзалах, з метою недопущення перевезення громадянами вибухонебезпечних та інших не дозволених для перевезення речовин та зброї без належного дозволу.

Також, як повідомлялося раніше, у рамках реалізації проєкту "Залізна безпека" компанія запровадила супровід воєнізованої охорони вже у дев'яти пасажирських поїздах.