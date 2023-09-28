"Укрзалізниця" запроваджує воєнізовану охорону вже на 9 рейсах

АТ "Укрзалізниця" поступово збільшує кількість поїздів, які патрулюються воєнізованою охороною. До трьох напрямках, де поновили патрулювання у червні, додали ще 6 маршрутів.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зокрема, у вересні до проєкту "Залізна Безпека" долучено поїзди:

№29/30 Ужгород – Київ – Ужгород

№59/60 Чоп – Київ – Чоп

№85/86 Запоріжжя – Львів – Запоріжжя

№119/120 Запоріжжя – Львів – Запоріжжя

№ 265/266 Ужгород – Ковель – Ужгород

№ 357/359 Київ – Ворохта – Київ.

В УЗ нагадали, що з червня 2023 року супровід воєнізованої охорони було поновлено у трьох поїздах:

№41/42 Дніпро – Трускавець – Запоріжжя

№81/82 Київ – Ужгород – Київ

Інтерсіті + №712/711 Київ – Краматорськ – Київ.

За словами директора виконавчого філії "Відомча воєнізована охорона" АТ "Укрзалізниця" Володимира Александрова, супроводження здійснюється двома працівниками, які перебувають у поїзді та здійснюють контроль за дотриманням порядку.

Вони допомагають поїзній бригаді в разі порушень пасажирами правил поведінки, під час виникнення конфліктних ситуацій. Також будь-який пасажир може оперативно викликати працівників воєнізованої охорони через провідника або начальника поїзда.

"Практика супроводження поїздів воєнізованою охороною показала, що це дієвий інструмент, який дозволяє швидко відреагувати на порушення правил поведінки громадян на залізничному транспорті. Ми відгукнулися на запит суспільства щодо посилення безпекових заходів у поїздах, зокрема, відновивши проєкт з охорони пасажирських поїздів, започаткований ще у 2020 році. Тоді у супроводі працівників воєнізованої охорони курсували 10 поїздів, зараз вже 9 таких поїздів, і надалі ми плануємо цю кількість збільшувати", — повідомив Александров.

Він також додав, що працівники воєнізованої охорони "Укрзалізниці" мають право вживати заходи фізичного впливу, затримувати та передавати правопорушників до правоохоронних органів.

Зауважимо, задля безпеки представниць прекрасної статі, “Укрзалізниця” відкрила продаж квитків до жіночих купе, які запрацювали на чотирьох напрямках: Харків — Львів, Дніпро — Трускавець, Київ — Ужгород, Київ — Кривий Ріг.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" в тестовому режимі запустила послугу онлайн-замовлення спеціальних вагонів для осіб з інвалідністю, які спеціально облаштовані для пасажирів на кріслах колісних.