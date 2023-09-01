"Укрзалізниця" запустила онлайн-замовлення вагонів для осіб з інвалідністю

"Укрзалізниця" в тестовому режимі запустила послугу онлайн-замовлення спеціальних вагонів для осіб з інвалідністю, які спеціально облаштовані для пасажирів на кріслах колісних.

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Про це повідомила пресслужба УЗ.

Як замовити місце в потягу для осіб з інвалідністю онлайн

Заявку потрібно оформити принаймні за 3 доби до дати запланованої подорожі. "Укрзалізниця" візьме заявку в обробку протягом 24 годин. Після оператор зв'яжиться з замовником.

Не пізніше ніж за 1 годину до відправлення поїзда потрібно отримати та сплатити квитки в залізничній касі. Уточнити статус заявки можна за цілодобовим безкоштовним телефоном 0 800 503 111.

Сервіс запустили для осіб з інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю, пасажирів на кріслах колісних та осіб, які їх супроводжують.

Раніше алгоритм замовлення таких квитків передбачав, що пасажир або його представник повинен був мінімум двічі приїжджати на вокзал. Можливість замовити вагон безпосередньо у касі також залишається у якості резервної послуги.

"Укрзалізниця" має у своєму парку 50 вагонів з підйомниками або пандусами, з яких 37 — вагони нового покоління, які збудовано протягом останнього року. Усі ці вагони обладнано відповідно до вимог інклюзивності, зокрема, є доступна вбиральня і купе, облаштовані згідно з потребами маломобільних пасажирів.

У новозбудованих вагонах у такому купе розташовані спальні дивани, які можуть змінювати кут нахилу й фіксувати тіло, пульт для регулювання освітлення, кнопку для звернення до провідника та пристрій для гучномовного зв'язку з ним.

Нагадаємо, що незабаром в потягах почне з'являтися Wi-Fi. Спершу зв'язок має з'явитися у 16 поїздах Інтерсіті.