"Укрзализныця" запустила онлайн-заказ вагонов для людей с инвалидностью

"Укрзализныця" в тестовом режиме запустила услугу онлайн-заказа специальных вагонов для лиц с инвалидностью, которые специально обустроены для пассажиров на колесных креслах.

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Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Как заказать место в поезде для лиц с инвалидностью онлайн

Заявку нужно оформить как минимум за 3 дня до даты запланированного путешествия. "Укрзализныця" возьмет заявку на обработку в течение 24 часов. После этого оператор свяжется с заказчиком.

Не позднее, чем за 1 час до отправления поезда, нужно получить и оплатить билеты в железнодорожной кассе. Уточнить статус заявки можно по круглосуточному бесплатному телефону 0 800 503 111.

Сервис запустили для лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью, пассажиров на креслах колесных и сопровождающих их лиц.

Ранее алгоритм заказа таких билетов предусматривал, что пассажир или его представитель должен минимум дважды приезжать на вокзал. Возможность заказать вагон непосредственно в кассе остается в качестве резервной услуги.

У "Укрзализныци" есть в своем парке 50 вагонов с подъемниками или пандусами, из которых 37 — вагоны нового поколения, которые построены в течение последнего года. Все эти вагоны оборудованы в соответствии с требованиями инклюзивности, в частности, доступен туалет и купе, обустроенные в соответствии с потребностями маломобильных пассажиров.

В новых вагонах в таком купе расположены спальные диваны, которые могут изменять угол наклона и фиксировать тело, пульт для регулировки освещения, кнопку для обращения к проводнику и устройство для громкоговорящей связи с ним.

Напомним, что в скором времени в поездах начнет появляться Wi-Fi. Сначала связь должна появиться в 16 поездах Интерсити.