OLX будет блокировать все объявления о продаже билетов на поезда

"Укрзализныця" договорилась с "OLX Украина" о блокировке всех объявлений о продаже билетов на ее поезда. Как говорится в сообщении перевозчика, это сделано в рамках системной борьбы с билетными мошенниками.

"Уже введен ряд решений, которые существенно усложнили их жизнь и сделали невозможными схемы. Теперь еще один сверхважный шаг – все объявления о продаже железнодорожных билетов на сервисе OLX уже удалены, а новые просто будет невозможно разместить. Спасибо руководству "OLX Украина" за то, что быстро откликнулись на нашу просьбу и помогаете бороться с перекупами и мошенниками", – отметил глава правления УЗ Евгений Лященко.

Он также добавил, что большая часть объявлений о продаже билетов была размещена именно мошенниками, и покупатели таких билетов оставались просто обманутыми: они либо совсем не получали билеты, либо им посылали поддельные билеты.

"OLX всегда оперативно реагирует на возможные злоупотребления при использовании нашей платформы. Нашими специалистами уже было заблокировано более 20 объявлений о продаже железнодорожных билетов. Также разработан алгоритм, который не позволит публиковать такие объявления в будущем", - отметил директор департамента клиентского сервиса OLX в Украине и Центральной Азии Игорь Сыроватко.

По его словам, команда платформы для интернет-объявлений сосредоточена на постоянном усовершенствовании алгоритмов и модерационных фильтров, чтобы обеспечить безопасность и удобство для всех пользователей.

"Мы понимаем, что это постоянный процесс и мы обязаны работать над уменьшением возможности появления подобного контента во всех категориях нашей платформы", - добавил представитель OLX.

Напомним, что "Укрзализныця" ранее ввела практику блокирования в своих системах аккаунтов, используемых для массовой покупки билетов для перепродажи, и объяснила принципы, по которым это делает.

В январе же УЗ сделала невозможной перепродажу билетов на наиболее ажиотажные международные рейсы, переведя покупку исключительно в онлайн-каналы. Кроме того, было введено правило повторного выставления на продажу мест, возвращенных пассажирами, лишь за день до выполнения соответствующего рейса, а не сразу же после его возврата.