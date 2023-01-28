"Борьба со спекулянтами": пассажиры "Укрзализныци" смогут приобрести билет за день до поездки

В "Укрзализныце" решили, что теперь все билеты, которые будут возвращаться на конкретную дату, будут вводиться в систему за один день до даты поездки (между 08:00 и 09:00 утра). Соответственно, пассажиры будут иметь возможность приобрести билет за день до поездки.

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Об этом 28 января сообщила пресс-служба УЗ.

Такие нововведения будут введены в рамках борьбы с системой перекупщиков. Выяснилось, что компания повторно провела расследование их деятельности и нашла таких людей в своей команде.

Билеты, которые будут сдаваться день в день, будут возвращаться в систему не позднее чем через 30 мин после сдачи.

"Ну и "15 минут славы" для тех, кто в военное время подрывает доверие к железнодорожникам. Мы системно "вычищаем" аккаунты перекупщиков из наших онлайн-систем, но у них хватает наглости к нам же на горячую линию обращаться с требованием срочно восстановить. "Света - решаю билеты" (наша уже теперь экс-сотрудница), "Виталик - билеты на поезд", и не надейтесь, что-то снова "решать". Ваше время закончилось. -прилипалам "не место рядом с Укрзализныцей!", - говорится в сообщении УЗ.

Всех сотрудников, которые были вовлечены в схемы перепродажи билетов за "комиссию", уволили.

Осенью 2022 года компания начала активно бороться с системой, когда недобросовестные лица выкупали билеты, а затем продавали их дороже. В частности, с ноября "Укрзализныця" полностью перевела в онлайн-режим продажу билетов на самый популярный поезд №67/68 Киев — Варшава, чтобы помешать мошенникам-спекулянтам и упростить доступ к билетам пассажирам.

В УЗ отчитались, что с первого дня действия новых правил в открытом доступе появились билеты для пассажиров. Теперь продажа осуществляется на 20 суток вперед, а билеты на каждый последующий 20-й день поступают в продажу каждый день ровно в 08:00.