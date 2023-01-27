"Укрзализныця" не будет поднимать тарифы на перевозки, несмотря на прогнозируемые убытки в 20 млрд грн

Убытки АО "Укрзализныця" в 2023 году могут составить 20,2 млрд грн. Это почти вдвое больше, чем в 2022 году, когда ущерб составил 10,8 млрд грн.

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Об этом заявил глава правления компании Александр Камышин.

"Мы закончили 2022 год с убытком почти 11 млрд гривен. Ущерб от пассажирских перевозок составил 13 млрд гривен. Это при том, что мы получили 10 млрд гривен финансовой помощи от государства", - отметил Камишин.

Он добавил, что повышение тарифов на грузовые перевозки не позволило существенно компенсировать убытки, ведь их объемы в прошлом году упали вдвое из-за войны, разрушенных предприятий, блекаут и ограничений на использование электроэнергии.

Но в руководстве компании нормально относятся к убыткам в прошлом году и имеют плановый ущерб в 2023 году, поскольку компания продолжает выполнять важную государственную функцию.

"В 2023 году из-за большой социальной нагрузки и ограничения грузоперевозок Укрзализныця ожидает убытков в 20,2 млрд грн", - сообщил Камышин.

Глава компании уточнил, что доходы компании в 2023 году составят около 83,9 млрд грн, расходы – 107,9 млрд грн.

"При этом в течение 2023 года Укрзализныця не планирует поднимать тарифы ни на пассажирские, ни на грузовые перевозки", - подчеркнул Камишин.

Напомним, "Укрзализныця" договорилась об отсрочке выплат по евробондам на $895 млн.

Отметим, "Укрзализныця" запустила программу лояльности для пассажиров под названием "Железные друзья". Участники программы могут накапливать баллы и получать подарки.