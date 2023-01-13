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Кілометри перетворяться на бали: "Укрзалізниця" запустила програму лояльності для пасажирів
"Укрзалізниця" запустила програму лояльності для пасажирів під назвою "Залізні друзі". Учасники програми можуть накопичувати бали, які перевізник назвав "обіймашками", і отримувати подарунки.
Про це повідомляє пресслужба перевізника.
"Відтепер для тих, хто регулярно обирає саме залізницю для своїх подорожей, ми започаткували програму "Залізні друзі": кожен кілометр подорожі перетвориться на "обіймашки" від "Укрзалізниці", які можна накопичувати та отримувати за це приємні подарунки", - йдеться у повідомленні.
"Обіймашки" генеруватимуться за умови придбання та використання квитків через мобільний застосунок.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зокрема:
- за кожен 1 км подорожі у вагоні плацкарт або 2 класі регіональних поїздів – нараховується 1 "обіймашка",
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за кожен 1 км подорожі у вагоні купе, міжнародному RIC, або 2-м класом "Інтерсіті+" або 1 класі регіональних поїздів - нараховується 2 "обіймашки",
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за кожен 1 км подорожі у вагоні СВ, або 1-м класом "Інтерсіті+" - нараховується 3 обіймашки.
Зазначається, що у період з 12 січня по 31 березня 2023 року включно за свої перші 10 000 балів пасажири отримають гарантовані подарунки від партнера першого етапу винагород – компанії Mastercard.
В "Укрзалізниці" додали, що перелік партнерів, бонусів та подарунків поступово розширюватиметься.
Крім того, програма лояльності фіксуватиме й особисті рекорди залізничних мандрівників.
Бали матимуть термін придатності – один рік.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" 6 січня отримала 100 зарядних станцій для смартфонів. Їх встановлюють на вокзалах із найбільшим пасажиропотоком.