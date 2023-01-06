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На вокзалах "Укрзалізниці" з'являться безкоштовні зарядні станції
"Укрзалізниця" 6 січня отримала 100 зарядних станцій для смартфонів. Їх встановлять на вокзалах із найбільшим пасажиропотоком. Про це повідомила пресслужба компанії.
Перші станції вже змонтували в Центральному залізничному вокзалі Київ-Пасажирський.
"Ці зарядні станції надані Kusto Group — групою казахстанських підприємців, які активно підтримують гуманітарні проєкти в Україні. Станції вироблені у рекордні строки в Туреччині спеціально для "Укрзалізниці" і попри складну логістику доправлені до України вже на початку року", — зазначили в УЗ.
Одна станція може заряджати до 33 пристроїв одночасно і дозволить пасажирам завжди бути на зв’язку навіть якщо станеться блекаут.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, при відключенні світла громадяни можуть зарядити пристрої у "Пунктах незламності". Київ не припиняє розширювати мережу пунктів обігріву в усіх районах міста на випадок тривалого відключення світла. Загалом у столиці функціонують 532 пункти обігріву.
З інформацією, де у Києві знаходяться пункти обігріву можна ознайомитися на мапі. Нещодавно також було запущено чат-бот у Telegram, який допомагає знайти "Пункти незламності", зокрема ті, де є інтернет, за назвою населеного пункту та вулицею.