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Суспільство
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На вокзалах "Укрзалізниці" з'являться безкоштовні зарядні станції

На вокзалах "Укрзалізниці" з'являться безкоштовні зарядні станції

"Укрзалізниця" 6 січня отримала 100 зарядних станцій для смартфонів. Їх встановлять на вокзалах із найбільшим пасажиропотоком. Про це повідомила пресслужба компанії.

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Перші станції вже змонтували в Центральному залізничному вокзалі Київ-Пасажирський.

Фото 2 — На вокзалах "Укрзалізниці" з'являться безкоштовні зарядні станції
Фото 3 — На вокзалах "Укрзалізниці" з'являться безкоштовні зарядні станції
Фото 4 — На вокзалах "Укрзалізниці" з'являться безкоштовні зарядні станції

"Ці зарядні станції надані Kusto Group — групою казахстанських підприємців, які активно підтримують гуманітарні проєкти в Україні. Станції вироблені у рекордні строки в Туреччині спеціально для "Укрзалізниці" і попри складну логістику доправлені до України вже на початку року", — зазначили в УЗ.

Одна станція може заряджати до 33 пристроїв одночасно і дозволить пасажирам завжди бути на зв’язку навіть якщо станеться блекаут.

Нагадаємо, при відключенні світла громадяни можуть зарядити пристрої у "Пунктах незламності". Київ не припиняє розширювати мережу пунктів обігріву в усіх районах міста на випадок тривалого відключення світла. Загалом у столиці  функціонують 532 пункти обігріву.

З інформацією, де у Києві знаходяться пункти обігріву можна ознайомитися на мапі. Нещодавно також було запущено чат-бот у Telegram, який допомагає знайти "Пункти незламності", зокрема ті, де є інтернет, за назвою населеного пункту та вулицею.

Автор:
Віта Молодан