В Telegram запустили бота для пошуку "пунктів незламності"

У месенджері Telegram запущено чат-бота, який допомагає знайти "пункти незламності", де можна підзарядити гаджети. Про це повідомив у Telegram-каналі заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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"Запустили бот-помічник для пошуку "пунктів незламності". Україна готується до будь-яких подальших сценаріїв. Для того, щоб люди могли отримати зв’язок, підзарядити гаджети, зігрітися, ми запустили мережу "пунктів незламності". А щоб було швидше та зручніше їх знайти розробили та запустили спеціальний бот-помічник @nezlamnistbot", - написав він.

Завдяки боту можна отримати інформацію про роботу пунктів, їхні адреси та послуги, які там можна отримати. При цьому адреси "пунктів незламності" у населених пунктах, які розташовані поруч з лінією бойових дій, не розголошуються з міркувань безпеки.

Йдеться про Донецьку, Запорізьку, Харківську та Херсонську області. Інформацію про розташування "пунктів незламності" в цих регіонах можна дізнатися в місцевих органах влади.

Зокрема, бот має інформацію про пункти, організовані обласною владою та ДСНС, які мають генератор (підзарядка гаджетів), тепло, інтернет, чай/каву, аптечку; "пункти незламності" відповідального бізнесу, де є можливість безкоштовно підзарядити гаджети, а також пункти у магазинах, аптеках, АЗК та відділеннях банків, які будуть працювати у разі відключення електроенергії (не надають послуги з підзарядки гаджетів).

Для пошуку треба ввести точну назву населеного пункту, який цікавить користувача. Якщо у місті "пунктів незламності" багато, варто ввести точну назву міста і вулиці через пробіл.

"Інформація у боті щоденно оновлюється. На випадок відсутності зв'язку рекомендують зберегти необхідні адреси або зробити скріншоти", - додав заступник голови ОП.