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"АТБ" забезпечила генераторами 235 супермаркетів мережі
Генераторами обладнано вже 235 супермаркетів мережі "АТБ", закуплено ще 750 джерел живлення для оснащення магазинів.
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Про це повідомила пресслужба корпорації "АТБ".
Наразі генераторами обладнано 235 магазинів мережі. Всього в Україні працюють 1154 магазини "АТБ".
Пункти незламності" організовані в усіх працюючих магазинах мережі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, найближчим часом заплановано закупити щонайменше 300 Starlink.
Зазначимо, мережа супермаркетів корпорації "АТБ" станом на 23 лютого налічувала 1316 магазинів у 351 населеному пункті 24 областей України.
Нагадаємо, Ощадбанк кредитуватиме купівлю бізнесом енергозберігаючого обладнання EcoFlow.