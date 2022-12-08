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Рітейл
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"АТБ" забезпечила генераторами 235 супермаркетів мережі

"АТБ" забезпечила генераторами 235 супермаркетів мережі

Генераторами обладнано вже 235 супермаркетів мережі "АТБ", закуплено ще 750 джерел живлення для оснащення магазинів.

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Про це повідомила пресслужба корпорації "АТБ".

Наразі генераторами обладнано 235 магазинів мережі. Всього в  Україні працюють 1154 магазини "АТБ". 

Пункти незламності" організовані в усіх працюючих магазинах мережі.

Крім того, найближчим часом заплановано закупити щонайменше 300 Starlink.

Зазначимо, мережа супермаркетів корпорації "АТБ" станом на 23 лютого налічувала 1316 магазинів у 351 населеному пункті 24 областей України.

Нагадаємо, Ощадбанк кредитуватиме купівлю бізнесом енергозберігаючого обладнання EcoFlow.

Автор:
Світлана Манько