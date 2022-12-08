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Категория
Ритейл
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"АТБ" установила генераторы в 235 супермаркетах

"АТБ" установила генераторы в 235 супермаркетах

Генераторами оборудовано уже 235 супермаркетов сети "АТБ", закуплено еще 750 источников питания для оснащения магазинов.

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Об этом сообщила пресс-служба корпорации "АТБ".

В настоящее время генераторами оборудовано 235 магазинов сети. Всего в Украине работает 1154 магазина "АТБ". 

Пункты несокрушимости" организованы во всех работающих магазинах сети.

Кроме того, в ближайшее время запланировано закупить не менее 300 Starlink.

Отметим, сеть супермаркетов корпорации "АТБ" на 23 февраля насчитывала 1316 магазинов в 351 населенном пункте 24 областей Украины.

Напомним, Ощадбанк будет кредитовать покупку бизнесом энергосберегающего оборудования EcoFlow.

Автор:
Светлана Манько