Ощадбанк кредитуватиме купівлю бізнесом енергозберігаючого обладнання EcoFlow: які умови

Ощадбанк в рамках запущеного в кінці листопаду кредитного продукту запускає для бізнес-клієнтів партнерську програму з компанією DroneUA, яка є ексклюзивним дистриб’ютором енергозберігаючого обладнання EcoFlow в Україні.

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Як повідомляє державна фінустанова, її бізнес-клієнтам, у тому числі фізичним особам-підприємцям, доступна вся лінійка товарів EcoFlow, включаючи сервісний та гарантійний супровід.

Зокрема, це портативні зарядні станції для побутового користування лінійки RIVER та промислових масштабів DELTA; сонячні панелі EcoFlow Solar Panel; системи енергонезалежності Power Kit; генератори, додаткові батареї, а також аксесуари для побудови індивідуальної енергетичної екосистеми.

Відсоткова ставка становить від 0% річних за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" (остаточний розмір відсоткової ставки визначається в залежності від розміру індексу UIRD3M та сегменту клієнта).

Мінімальна сума проекту встановлена на рівні 100 тисяч гривень, максимальна - 60 мільйонів, термін кредитування – від 6 до 60 місяців, власний внесок – не менше 30% від суми кредиту. Кошти надаються у вигляді строкового кредиту чи невідновлювальної кредитної лінії.

EcoFlow - світовий виробник технологічних рішень в галузі портативних накопичувачів електроенергії, енергетичних систем для автономного забезпечення будинків з використанням можливостей джерел відновлюваної енергетики. В Україні покриття портативних зарядних станцій від EcoFlow становить 69% ринку.