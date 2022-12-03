Ощадбанк будет кредитовать покупку бизнесом энергосберегающего оборудования EcoFlow: каковы условия

Ощадбанк в рамках запущенного в конце ноября кредитного продукта запускает для бизнес-клиентов партнерскую программу с компанией DroneUA, являющейся эксклюзивным дистрибьютором энергосберегающего оборудования EcoFlow в Украине.

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Как сообщает государственное финучреждение, его бизнес-клиентам, в том числе физическим лицам-предпринимателям, доступна вся линейка товаров EcoFlow, включая сервисное и гарантийное сопровождение.

В частности, это портативные зарядные станции для бытового использования линейки RIVER и промышленных масштабов DELTA; солнечные панели EcoFlow Solar Panel; системы энергонезависимости Power Kit; генераторы, дополнительные батареи, а также аксессуары для построения индивидуальной энергетической экосистемы.

Процентная ставка составляет от 0% годовых по государственной программе Доступные кредиты 5-7-9%" (окончательный размер процентной ставки определяется в зависимости от размера индекса UIRD3M и сегмента клиента).

Минимальная сумма проекта установлена на уровне 100 тысяч гривен, максимальная – 60 миллионов, срок кредитования – от 6 до 60 месяцев, собственный взнос – не менее 30% от суммы кредита. Средства предоставляются в виде срочного кредита или невозобновляемой кредитной линии.

EcoFlow – мировой производитель технологических решений в области портативных накопителей электроэнергии, энергетических систем для автономного обеспечения зданий с использованием возможностей источников возобновляемой энергетики. В Украине покрытие портативных зарядных станций EcoFlow составляет 69% рынка.