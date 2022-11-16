Избавляемся от темноты. Какие автономные источники энергии выручат во время блэкаута

При отключениях электроэнергии на несколько часов помогут павербанки. А вот если света в доме не будет дольше, стоит задуматься о покупке зарядной станции или генератора. Правда, стоимость мощного оборудования достигает 50-70 тыс грн, а то и больше.

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Длительные отключения электроэнергии стали, к сожалению, обыденным явлением, как в крупных городах, так и в регионах. Поэтому украинцы вынуждены подстраивать свою жизнь под новые реалии и запасаться автономными источниками энергии.

Конечно, полностью компенсировать отсутствие центрального электроснабжения очень сложно. Поэтому в любом случае придется корректировать свои привычки и ограничивать использование бытовых приборов, особенно крупной техники. Тем не менее, наличие резервного питания позволит легче пережить долговременные отключения электроэнергии, даже если они будут длиться несколько дней кряду.

Павербанки для портативных гаджетов и не только

Самый доступный и компактный заменитель розетки – это, конечно, павербанк. Причем, многие недооценивают его возможности. Бытует мнение, что павербанк годится только для того, чтобы подзаряжать мелкую электронику – смартфоны, планшеты, беспроводные наушники.

На самом деле, это устройство можно использовать и для более насущных бытовых задач. Например, запитать ноутбук, настольный светильник или термокружку с подогревом от USB - такой себе лайт-вариант электрочайника, который может разогреть воду до 75°C.

Стоимость павербанков колеблется в широких пределах. Начиная где-то от 800-1000 грн и вплоть до 5-6 тыс грн в среднем. На цену влияет емкость батареи, набор портов для подключения устройств, а также наличие быстрой зарядки и беспроводной зарядки.

Для самых простых задач (подзарядить смартфон или фонарик) подойдет павербанк мощностью до 10000 мАч. Хватит одного-двух USB-портов, чтобы подключить электронику по кабелю. Такой павербанк обойдётся где-то в 1000-1500 гривен.

Если нужно использовать внешний аккумулятор для более прожорливых гаджетов, – для планшета или ноутбука, – нужно выбирать павербанк емкостью до 15000-20000 мАч. Плюс, важно, чтобы у него на "борту" была быстрая зарядка, хотя бы класса 2.0 или 2.1. Зачем она нужна? Дело в том, что устройства с емкими батареями (тот же ноутбук) нуждаются в более мощном источнике заряда, с выходным напряжением в районе 12В и силой тока хотя бы 2А. Если павербанк будет слабым, то он будет разряжаться быстрее, чем аккумулятор подключенного к нему устройства сможет накапливать заряд. За емкий и быстрый павербанк придется выложить до 3000-3500 гривен.

Самые навороченные автономные батареи, которые обладают функцией быстрой зарядки класса 3.0 или 4.0, и поддерживают вдобавок к этому сквозную зарядку (она позволяет одновременно заряжать внешний аккумулятор и подключенное к нему устройство), обойдутся где-то в 4500-5000 грн. Иногда и дороже. Емкость таких павербанков может достигать 25000-30000 мАч, они могут выдавать выходное напряжение до 20В и силу тока до 5А. А набора портов хватит для того, чтобы одновременно подключить целый ворох устройств. Правда, не следует забывать, что чем больше гаджетов одновременно заряжает павербанк, тем скорость заряда будет ниже.

Среди дополнительных полезных функций павербанков пригодится защита от перегрева и от короткого замыкания. Особенно полезно, когда такие опции есть в мощных внешних батареях, которые находятся под большой нагрузкой.

Зарядные станции для любых приборов

Вряд ли павербанки выручат при длительном выключении электроэнергии. Например, на сутки. Их возможностей не хватит для того, чтобы раскачать даже простейшую бытовую технику. Хотя бы микроволновку, чтобы разогреть завтрак или ужин.

Нужна более производительная альтернатива. И она есть: это портативные зарядные станции. По сути, их можно тоже считать большими павербанками. Но при этом зарядные станции обладают некоторыми важными особенностями. Их емкость может достигать 3-5 кВт-ч. Кроме того, зарядные станции способны преобразовывать накопленный во встроенном аккумуляторе постоянный ток в переменный. А значит, к ним можно подключить разную бытовую технику – электрочайник, электроплиту, холодильник и стиральную машинку.

Если навскидку, то самая компактная зарядная станция емкостью около 200 Вт-ч, что эквивалентно павербанку емкостью 55000 мАч, будет больше суток питать светодиодную лампу и 3 часа – телевизор диагональю 32 дюйма, или она может зарядить 12-15 раз iPhone и 3 раза ноутбук. Зарядная станция на 1 кВт-ч может обеспечить 11 часов работы холодильника, 1,5 часа работы кофеварки, микроволновки либо компьютера. А еще к ней можно подключить wi-fi роутер, который будет раздавать интернет в течение 25 часов.

Для того, чтобы пополнить емкость самой зарядной станции, можно использовать разные источники электроэнергии. Это может быть и обычная розетка, и автомобиль, и солнечные панели. К примеру, киловатная станция полностью пополнит свой ресурс от сети 220В за 2-3 часа, от автомобильного аккумулятора – за 9-10 часов, а от двух солнечных панелей мощностью 160 Вт – за 6-8 часов.

Как правило, зарядные станции поддерживают подключение целого букета устройств, до 9-12 приборов. Для этого предусмотрены различные разъемы: порты USB и USB TypeC, "прикуриватель", а также розетки привычного формата для бытовой техники.

Вдобавок к этому зарядные станции защищены от влаги и пыли, от перепадов электроэнергии в сети, от перегрева и от физических воздействий. То есть, они практически неубиваемые. Ну и в качестве дополнительных "фишек" производители оснащают мини-электростанции дисплеями, которые выводят информацию об оставшемся заряде, и встраивают функцию управления устройством со смартфона.

Самый главный недостаток зарядных станций – их цена. Стоимость станции емкостью около 0,2 кВт-ч составляет порядка 13-15 тыс грн, емкостью 0,5 кВт-ч – 25-35 тыс грн, станция на 1 кВт-ч обойдется в сумму 50-70 тыс грн, двухкиловатные станции стоят в диапазоне от 90 до 120 тыс грн, а прайс для серьезных аппаратов на 4-5 кВт-ч может достигать 200 тыс грн и выше.

Генераторы на все случаи жизни

Получить электроэнергию можно давно проверенным способом – от генератора. Генераторы просты в эксплуатации, сравнительно неприхотливы и подходят как для частного сектора, так и для городских жителей (хотя с некоторыми оговорками).

Наиболее распространены бензиновые и дизельные генераторы. Агрегаты, работающие на бензине, самые доступные по цене. Дизельные дороже, что связано с особенностями их конструкции, высокой долговечностью (ресурс двигателя в бензиновом генераторе – до 700 часов, в дизельном – 20-25 тыс часов) и практически неограниченном времени беспрерывной работы. Если бензиновый генератор нужно каждые 4-6 часов "глушить" и давать ему передышку, то дизельный генератор будет безотказно работать круглые сутки. Главное, не забывать подливать топливо.

Кстати, о топливе: бензиновые генераторы еще и более прожорливы, чем дизельные. Скажем, если небольшой бензиновый генератор на одном баке емкостью 5 л проработает часов 6-7, то дизельный может выдержать и 10 часов.

Тем не менее, несмотря на все недостатки, бензиновые генераторы сравнительно дешевы. Их стоимость начинается где-то с 9-10 тыс грн за мощность около 0,5-0,7 кВт. Цена бензинового генератора мощностью порядка 3 кВт составит 23-25 тыс грн, плюс-минус.

Дизельные генераторы стоят значительно дороже, но и их стартовая мощность выше. Самые "слабые" дизельные генераторы выдают до 2,8-3 кВт и их продают не меньше, чем за 35 тыс грн. Если замахнуться на устройство мощностью от 5 кВт, придется раскошелиться минимум на 70-80 тыс грн.

На что вообще способен генератор? Небольшого аппарата на 0,8-1 кВт будет достаточно для того, чтобы заряжать смартфоны, ноутбуки, подключить пару светильников. Генератор на 3 кВт сможет без проблем питать почти любую технику – от холодильника до электроплиты и обогревателя. Генератор на 5-10 кВт сможет вытащить на своих плечах электроснабжение целого частного дома, в котором установлено электроотопление, большой бойлер и т.д.

Вообще, генератор – это все-таки больше устройство для тех, кто живет за городом. Поставил его на участке возле дома и никаких проблем. А вот в городской квартире генератор компромисс. Во время его работы образовываются выхлопные газы, которые нужно куда-то выводить. Кроме того, генератор шумит. Уровень шума бензиновых ниже, порядка 65-70 дБ. Где-то так же воет работающий пылесос. Дизельные генераторы выдают до 90 дБ, что сравнимо с работой перфоратора.

Решением вопроса может стать покупка инверторного бензинового генератора, он довольно тихий – его шумовой порог около 50 дБ. Но такие устройства имеют мощность в лучшем случае 0,5 кВт. Особо не разгонишься. Второй вариант – договариваться с соседями и устанавливать генератор там, где он не будет никому досаждать. Например, на крыше многоэтажки. А заодно можно скинуться с другими жителями дома, чтобы по деньгам было не так накладно.

Ищем выгодные варианты

Дороговизна зарядных станций и генераторов – не единственная проблема. Вторая загвоздка в том, что такое оборудование в Украине в большом дефиците. Если пробежаться по крупным продавцам и маркетплейсам, таким как Rozetka, "Эпицентр", Prom.ua, окажется, что многих моделей просто нет в наличии. А под заказ ждать придется недели, а то и месяцы.

Выходом из ситуации может стать заказ нужного устройства из-за границы. Лучше всего из ближайших стран Евросоюза, чтобы доставка была быстрее и дешевле. Из Польши, Германии, Словакии. Причем, цены у "соседей" зачастую ниже. Разница может быть около 30-50%. В пересчете на гривну стоимость простейшего бензинового генератора мощностью 0,5-0,7 кВт составит где-то 5-6 тыс грн. В Украине – от 10 тыс грн. Дизельный генератор мощностью 5 кВт в ЕС при желании можно найти за 30-35 тыс грн, в то время как у нас – вдвое дороже. Зарядная станция на 200-300 Вт-час в Евросоюзе будет стоить 8-9 тыс грн, это минимум в полтора раза дешевле, чем в Украине.

Понятно, что все эти устройства габаритные, поэтому следует закладывать затраты на доставку. Это может быть 150-200 долл. "сверху". Но зато не придется ждать несколько месяцев, буквально в течение 3-5 рабочих дней зарядная станция или генератор уже будут на месте.