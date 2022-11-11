В Киеве будут компенсировать 75% стоимости генераторов для многоквартирных домов

Киевсовет утвердил Городскую целевую программу частичного возмещения стоимости закупки электрогенераторов и любых независимых приборов альтернативного питания для нужд ОСМД и ЖКГ в Киеве, которая будет предусматривать компенсацию 75% стоимости такого оборудования.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

Отмечается, что такое решение было принято 10 ноября на пленарном заседании ІІ сессии Киевского городского совета ІХ созыва 71 депутатом.

По словам депутата Киевского городского совета Лилии Пашинной, проект решения подготовлен с целью компенсации объединением совладельцев многоквартирных домов средств на покупку генераторов на случай отключения электроэнергии.

"Ежедневно враг пытается уничтожить нашу инфраструктуру - он стремится посеять панику в сердце каждого украинца. Однако мы с коллегами продолжаем бороться на всех фронтах. В связи с введением военного положения в Украине была разработана городская целевая программа для обеспечения ОСМД независимыми приборами альтернативного питания электроэнергии, а также снижение финансовой нагрузки на совладельцев домов. Объединения совладельцев многоквартирных домов смогут покупать генераторы для собственных нужд, а город будет компенсировать 75% расходов", – отметила Пашинная.

Она добавила, что для получения частичной компенсации необходимо заполнить заявление и подать пакет документов в районные государственные администрации Киева.

Заметим, ранее городские власти Львова пообещали возвращать 50% стоимости генератора, но не более 30 тыс. грн.

Кроме того, Кабинет министров 8 ноября принял решение об освобождении ввоза генераторов, обогревателей и другого энергетического оборудования от НДС и ввозной пошлины.