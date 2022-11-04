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У Львові повертатимуть 50% вартості генераторів, які купуватимуть мешканці багатоповерхівок
Міська влада Львова обіцяє повертати 50% вартості генератора, але не більше 30 тис. грн.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
"Місто буде повертати 50% вартості генераторів, які купуватимуть мешканці багатоповерхівок", - зазначив Садовий.
За його словами, деякі ОСББ у Львові вже придбали генератори і використали їх в роботі, коли не було світла.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Садовий підкреслив, що міська влада хоче, аби до критичних ситуацій були готові всі.
"Розуміємо, що для багатьох будинків придбати генератор є складно. Допоможемо. Прийняли окрему програму відшкодування їх вартості", - зауважив мер Львова.
Він також уточнив, хто саме може розраховувати на відшкодування. Це ОСББ, управляючі компанії, виконавці житлових послуг будинків, а також ЖБК Львова.
"Повертаємо 50% коштів від ціни генератора, але не більше 30 тис. грн. Є вимоги до електрогенератора – його номінальна потужність має бути від 3 кВт", - підкреслив Садовий.
За його словами, при купівлі генератора громадяни можуть подати документи через ЦНАП або сервіс електронних звернень, а районна адміністрація поверне частину коштів.
Зазначимо, в Україні обсяг продажів генераторів збільшився у 10 разів. Також зріс попит на зарядні станції та повербанки.
Зараз у Верховній раді готують законопроект про звільнення від імпортного ПДВ обладнання, що постачається для власних потреб підприємств, без права перепродажу, зокрема, електрогенераторів.