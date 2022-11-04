Во Львове будут возвращать 50% стоимости генераторов, которые будут покупать жильцы многоэтажек

Городские власти Львова обещают возвращать 50% стоимости генератора, но не больше 30 тыс. грн.

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Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Город будет возвращать 50% стоимости генераторов, которые будут покупать жильцы многоэтажек", – отметил Садовый.

По его словам, некоторые ОСМД во Львове уже приобрели генераторы и использовали их в работе, когда не было света.

Садовый подчеркнул, что городские власти хотят, чтобы к критическим ситуациям были готовы все.

"Понимаем, что для многих домов купить генератор сложно. Поможем. Приняли отдельную программу возмещения их стоимости", - отметил мэр Львова.

Он также уточнил, кто может рассчитывать на возмещение. Это ОСМД, управляющие компании, исполнители жилищных услуг домов, а также ЖСК Львова.

"Возвращаем 50% средств от цены генератора, но не более 30 тыс. грн. Есть требования к электрогенератору – его номинальная мощность должна быть от 3 кВт", - подчеркнул Садовый.

По его словам, при покупке генератора граждане могут предоставить документы через ЦНАП или сервис электронных обращений, а районная администрация вернет часть средств.

Отметим, что в Украине объем продаж генераторов увеличился в 10 раз. Также возрос спрос на зарядные станции и повербанки.

Сейчас в Верховной раде готовят законопроект об освобождении от импортного НДС оборудования, поставляемого для собственных нужд предприятий, без права перепродажи, в частности электрогенераторов.