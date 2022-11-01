На ринку вже дефіцит: обсяг продажів генераторів у вересні збільшився у 10 разів

Обсяг продажів генераторів збільшився у 10 разів у вересні 2022 року порівняно з вереснем 2021 року, у жовтні попит трохи зменшився. Також зріс попит на зарядні станції та повербанки.

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Про це повідомляє Національний маркетплейс АЛЛО.

"Середній чек загалом зріс на 82% та становив понад 30 тисяч гривень. Найбільш популярні моделі, які обирають українці, - це компактні генератори 2,5-2,8 кВт. Власники приватних будинків надають перевагу двопаливним генераторам, дизельним та бензиновим, 5,5 кВт та більше", - йдеться в повідомленні.

У жовтні стрибок трохи зменшився: перевищення обсягу продажів становило п’ять разів.

Зазначається, що наразі спостерігається дефіцит товару на ринку, адже українці стрімко почали купувати генератори та готуватися до відключення електроенергії, проте партнери маркетплейсу намагаються забезпечити наявність товару.

Попит на зарядні станції з'явився саме під час війни, адже до війни споживачі користувалися повербанками. Середній чек зарядних станцій за 3-й квартал становить 28 тисяч гривень.

Обсяг продажів повербанків зріс у 10 разів у порівнянні з 2021 роком. Якщо в довоєнні часи мали популярність легкі компактні моделі, то наразі підвищений попит мають більш ємні, від 20000 mAh, які підходять для смартфонів, смарт годинників та планшетів. Середній чек становить за 3 квартал 2022 року - 2 тисячі гривень.

Нагадаємо, через постійні обстріли оккупантів критичної інфраструктури в Україні запровадили екстрені відключення електроенергії.

Лише у понеділок, 31 жовтня, окупанти обстріляли 10 областей України, внаслідок чого пошкоджені 18 об’єктів, більшість з яких енергетичні. Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні повідомив, що тривають відновлювальні роботи в тих регіонах, де були влучання російських ракет.

У зв’язку зі збільшенням навантаження на електромережі, у ДТЕК попросили відповідально ставитися до споживання електроенергії — вмикати енергоємні прилади по черзі та максимально знизити споживання електроенергії в пікові години з 17:00 до 23:00.