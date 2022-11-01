"Укренерго" ввело обмеження електропостачання у Києві та семи областях

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" з 6:00 1 листопада доручив обленерго розпочати відключення електроенергії у Києві та семи областях для усунення наслідків обстрілів окупантів.

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Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

"Тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян", - йдеться в повідомленні.

Так, обмеження електропостачання ввели у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Зазначається, що відключення дають можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням споживачів.

Нагадаємо, 31 жовтня Україна черговий раз зазнала масованого обстрілу зі сторони росіян. Окупанти атакували 10 областей України, внаслідок чого пошкоджені 18 об’єктів, більшість з яких енергетичні.