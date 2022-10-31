Ситуацію зі світлом в Києві стабілізують, але віялові відключення продовжать застосовувати: графік

Енергетики планують стабілізувати ситуацію з електроенергією в Києві приблизно о 9-10 вечора 31 жовтня. Близько 17:00 спеціалісти ДТЕК відновили електропостачання 260 тисяч родин Київської області, які лишились без світла через атаку росіян на об’єкти критичної інфраструктури області ранком 31 жовтня.

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Про це повідомив мер Віталій Кличко та пресслужба ДТЕК.

Спеціалісти ДТЕК перевели на резервну схему живлення 85% знеструмлених споживачів. Резервна схема буде діяти поки тривають відновлювані роботи на зруйнованих об’єктах.

За словами очільника столиці України за допомогою генераторів спеціалісти відновили електропостачання 27 бюветних комплексів і вони доступні для гостей та жителів Києва.

Однак ситуація з е/е в місті залишається складною. Тому в метро з 1 листопада буде змінений графік руху поїздів. У пікові години інтервали між поїздами становитимуть 4-5 хвилин, а в інший час - 8-10 хвилин. Такий режим роботи метро дасть змогу економити споживання електроенергії.

Енергетики не відмовляються від віялових відключень для балансування енергосистеми. Постачальник електроенергії YASNO створив інтерактивний графік відключень. Щоб зорієнтуватися, споживачеві потрібно обрати свою вулицю та номер будинку.

У зв’язку зі збільшенням навантаження на електромережі, у ДТЕК попросили відповідально ставитися до споживання електроенергії — вмикати енергоємні прилади по черзі та максимально знизити споживання електроенергії в пікові години з 17:00 до 23:00.

Загалом у понеділок, 31 жовтня, окупанти обстріляли 10 областей України, внаслідок чого пошкоджені 18 об’єктів, більшість з яких енергетичні.

Крім того, цього дня зафіксовані влучання у Харкові і Запоріжжі, а також у Черкаській, Кіровоградській, Чернівецькій і Дніпропетровській областях.

Через обстріли в Україні запроваджують екстрені відключенн світла. Частина Києва була знеструмлена від ранку через атаки ворога.