Ситуацию со светом в Киеве стабилизируют, но веерные отключения продолжат применять: график

Энергетики планируют стабилизировать ситуацию с электроэнергией в Киеве около 9-10 вечера 31 октября. Около 17:00 специалисты ДТЭК возобновили электроснабжение 260 тысяч семей Киевской области, которые остались без света из-за атаки россиян на объекты критической инфраструктуры области утром 31 октября.

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Об этом сообщил мэр Виталий Кличко и пресс-служба ДТЭК.

Специалисты ДТЭК перевели на резервную схему питания 85% обесточенных потребителей. Резервная схема будет действовать пока продолжаются возобновляемые работы на разрушенных объектах.

По словам главы столицы Украины, с помощью генераторов специалисты возобновили электроснабжение 27 бюветных комплексов и доступны для гостей и жителей Киева.

Однако ситуация с э/э в городе остается сложной. Поэтому в метро с 1 ноября будет изменен график движения поездов. В пиковые часы интервалы между поездами составят 4-5 минут, а в другое время - 8-10 минут. Такой режим работы метро позволит экономить потребление электроэнергии.

Энергетики не отказываются от веерных отключений для балансировки энергосистемы. Поставщик электроэнергии YASNO создал интерактивный график отключений. Чтобы сориентироваться потребителю нужно выбрать свою улицу и номер дома.

В связи с увеличением нагрузки на электросети в ДТЭК попросили ответственно относиться к потреблению электроэнергии — включать энергоемкие приборы поочередно и максимально снизить потребление электроэнергии в пиковые часы с 17:00 до 23:00.

Всего в понедельник, 31 октября, оккупанты обстреляли 10 областей Украины, в результате чего повреждены 18 объектов, большинство из которых энергетические.

Кроме того, в этот день зафиксированы попадания в Харькове и Запорожье, а также в Черкасской, Кировоградской, Черновицкой и Днепропетровской областях.

Из-за обстрелов в Украине вводят экстренные отключения света. Часть Киева была обесточена с утра из-за атак врага.