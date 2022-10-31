В столичном метро поездов придется ждать дольше. Экономят электричество

Со вторника, 1 ноября, в киевском метрополитене увеличиваются интервалы движения поездов, сообщили в КГГА. В пиковые часы интервалы между поездами составят 4-5 минут, а в остальное время – 8-10 минут.

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"Специалисты постоянно осуществляют мониторинг пассажиропотоков на станциях киевского метро. Согласно этим показателям отрегулировали графики движения и увеличили интервалы между поездами. Очень важно, что такой режим работы метро позволит более экономно потреблять электроэнергию», – говорится в сообщении.

В КГГА добавляют, что в приоритете остается безопасность горожан и гостей столицы, поэтому все пассажирские зоны метрополитена остаются с должным уровнем освещения.

Напомним, что в результате утренних обстрелов в понедельник в Харькове также возникла сложная ситуация. В результате удара по объекту критической инфраструктуры были обесточены метрополитен и наземный электротранспорт.

Кроме того, харьковский метрополитен сообщил, что по техническим причинам временно приостановлено движение по линиям метро. Также председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову и по Чугуевскому району.