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У столичному метро потягів доведеться чекати довше. Економлять електрику
З вівторка, 1 листопада, у київському метрополітені збільшуються інтервали руху поїздів, повідомили у КМДА. У пікові години інтервали між поїздами становитимуть 4-5 хвилин, а в інший час – 8-10 хвилин.
"Фахівці постійно здійснюють моніторинг пасажиропотоків на станціях київського метро. Відповідно до цих показників відрегулювали графіки руху і збільшили інтервали між поїздами. Дуже важливо, що такий режим роботи метро дасть змогу більш заощадливо споживати електроенергію", – йдеться у повідомленні.
У КМДА додають, що в пріоритеті залишається безпека містян і гостей столиці, тому всі пасажирські зони метрополітену залишаються із належним рівнем освітлення.
Нагадаємо, що внаслідок ранкового обстрілу у понеділок у Харкові також постала складна ситуація. Внаслідок удару по об'єкту критичної інфраструктури було знеструмлено метрополітен та наземний електротранспорт.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, харківський метрополітен повідомив, що з технічних причин тимчасово припинено рух лініями метро. Також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та по Чугуївському району.