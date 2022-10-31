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В Черкасской области оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры

В Черкасской области оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры

Оккупанты 31 октября ударили по объекту критической инфраструктуры Черкасской области, часть области без света.

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Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Враг атаковал один из объектов критической инфраструктуры Черкасской области. В связи с этим, часть области обесточена", - отметил он.

Он добавил, что аварийные службы работают на месте .

Напомним, оккупанты 31 октября обстреляли Харьков, есть "прилеты" по объекту критической инфраструктуры.