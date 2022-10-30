Оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 30 октября россияне обстреляли Никопольщину.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне не оставили в покое Никопольщину и этой ночью. Накрыли огнем из тяжелой артиллерии сам Никополь", - отметил Резниченко.

По его словам, жертв среди гражданского населения нет.

В городе повреждены 10 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и газопровод.

"Российские снаряды прилетели и в местное предприятие по вывозу бытовых отходов. Там произошло возгорание. Пожарные с пламенем справились. Серьезно повреждены авто предприятия", - подчеркнул Резниченко.

Отметим, в ночь на 29 октября россияне обстреляли три общины - Никопольскую, Марганецкую и Мировскую. Больше всего пострадал Никополь. Там ранен 39-летний мужчина.