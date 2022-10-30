Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Точка У Точка У
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь

Оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 30 октября россияне обстреляли Никопольщину.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне не оставили в покое Никопольщину и этой ночью. Накрыли огнем из тяжелой артиллерии сам Никополь", - отметил Резниченко.

По его словам, жертв среди гражданского населения нет.

В городе повреждены 10 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и газопровод.

"Российские снаряды прилетели и в местное предприятие по вывозу бытовых отходов. Там произошло возгорание. Пожарные с пламенем справились. Серьезно повреждены авто предприятия", - подчеркнул Резниченко.

Отметим, в ночь на 29 октября россияне обстреляли три общины - Никопольскую, Марганецкую и Мировскую. Больше всего пострадал Никополь. Там ранен 39-летний мужчина.

Автор:
Светлана Манько