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Оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 30 октября россияне обстреляли Никопольщину.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Россияне не оставили в покое Никопольщину и этой ночью. Накрыли огнем из тяжелой артиллерии сам Никополь", - отметил Резниченко.
По его словам, жертв среди гражданского населения нет.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В городе повреждены 10 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и газопровод.
"Российские снаряды прилетели и в местное предприятие по вывозу бытовых отходов. Там произошло возгорание. Пожарные с пламенем справились. Серьезно повреждены авто предприятия", - подчеркнул Резниченко.
Отметим, в ночь на 29 октября россияне обстреляли три общины - Никопольскую, Марганецкую и Мировскую. Больше всего пострадал Никополь. Там ранен 39-летний мужчина.