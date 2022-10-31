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В Черновицкой области из-за обстрелов повреждена критическая инфраструктура
Оккупанты 31 октября обстреляли Черновицкую область, повреждена критическая инфраструктура.
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Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк.
"В Черновицкой области есть повреждение критической инфраструктуры в результате ракетных обстрелов рашистов", - добавил он.
Глава области призвал жителей ни в коем случае не фотографировать места взрывов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, 31 октября Россия снова атаковали объекты критической инфраструктуры в Украине. Так, зафиксированы попадания в Киеве, Харькове, Запорожье, Черкасской и Кировоградской областях. Из-за обстрелов в Украине вводят экстренные отключения света.