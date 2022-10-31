В Черновицкой области из-за обстрелов повреждена критическая инфраструктура

Оккупанты 31 октября обстреляли Черновицкую область, повреждена критическая инфраструктура.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк.

"В Черновицкой области есть повреждение критической инфраструктуры в результате ракетных обстрелов рашистов", - добавил он.

Глава области призвал жителей ни в коем случае не фотографировать места взрывов.

Напомним, 31 октября Россия снова атаковали объекты критической инфраструктуры в Украине. Так, зафиксированы попадания в Киеве, Харькове, Запорожье, Черкасской и Кировоградской областях. Из-за обстрелов в Украине вводят экстренные отключения света.