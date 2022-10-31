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В Запорожье повреждены объекты критической инфраструктуры из-за ракетных ударов оккупантов

В Запорожье повреждены объекты критической инфраструктуры из-за ракетных ударов оккупантов

Оккупанты обстреляли ракетами Запорожья, повреждены объекты критической инфраструктуры.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Сегодня примерно в 8:00 утра враг нанес ракетные удары по Запорожью. Предварительно, ракетами, которые запустили из самолетов. Повреждены объекты критической инфраструктуры", - отметил он.

Он добавил, что из-за обстрелов возможны перебои со светом.

Все службы работают на местах попадания.

Напомним, 31 октября Россия снова атаковали объекты критической инфраструктуры в Украине. Так, зафиксированы попадания в Харькове и Черкасской области .