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В Запорожье повреждены объекты критической инфраструктуры из-за ракетных ударов оккупантов
Оккупанты обстреляли ракетами Запорожья, повреждены объекты критической инфраструктуры.
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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Сегодня примерно в 8:00 утра враг нанес ракетные удары по Запорожью. Предварительно, ракетами, которые запустили из самолетов. Повреждены объекты критической инфраструктуры", - отметил он.
Он добавил, что из-за обстрелов возможны перебои со светом.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Все службы работают на местах попадания.
Напомним, 31 октября Россия снова атаковали объекты критической инфраструктуры в Украине. Так, зафиксированы попадания в Харькове и Черкасской области .