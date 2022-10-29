Оккупанты обстреляли Запорожье: ударили по объектам критической инфраструктуры

29 октября армия страны-агрессора РФ обстреляла Запорожье. Оккупанты нанесли ракетный удар по объектам критической инфраструктуры.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"После небольшого перерыва враг снова обстрелял Запорожье, ударив по объектам критической инфраструктуры", – отметил Старух.

По его словам, последствия террористической атаки уточняются.

Старух просит жителей города оставаться в укрытиях. Ведь вероятны повторные атаки русской армии.

Напомним, ночью 27 октября армия страны-агрессора РФ нанесла удар по окрестностям Запорожья и пригороду. Без электроснабжения остались объекты инфраструктуры.