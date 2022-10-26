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Оккупанты обстреляли Орехов и село Преображенка: двое погибших

Оккупанты обстреляли Орехов и село Преображенка: двое погибших

Ночью 26 октября армия страны-агрессора РФ обстреляла Орехов и село Преображенка Запорожской области. Оккупанты применили реактивные системы залпового огня с зажигательными боеприпасами.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"В результате атаки возникли пожары в многоэтажном доме в центре Орехова и частных домах вокруг. Горело шесть квартир. Общая площадь пожара была более 400 кв. м. Информация о пострадавших уточняется", - отметил Старух.

По его словам, уже известно, что два человека погибли и один ранен в селе Преображенка.

"Город Орехов и села вокруг почти каждый день подвергаются вражеским атакам. Враг системно уничтожает населенный пункт", - подчеркнул Старух.

Он еще раз призвал жителей Орехова эвакуироваться в безопасные места.

"Пока такая возможность есть. За процесс отвечают местные власти, они готовы предоставить транспорт и убежище", - подчеркнул глава ОВА.

Напомним, 20 октября оккупанты ударили ракетами по специализированной школе в Запорожской области.

Автор:
Светлана Манько