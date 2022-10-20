Окупанти вдарили ракетами по спеціалізованій школі в Запорізькій області

Армія країни-агресора РФ вранці завдала ракетного удару по території дитячої спеціалізованої школи в Запорізькій області.

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Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Російські терористи сьогодні зранку, близько 7:20, завдали ракетного удару по території дитячої спеціалізованої школи в смт. Комишуваха", - йдеться в повідомленні.

Пізніше він повідомив, що жертв внаслідок обстрілу немає. "Маємо зруйновану цивільну інфраструктуру та житлові будинки в смт. Комишуваха. Екстрені служби працюють на місцях", - додаві Тимошенко.

Нагадаємо, армія країни агресора РФ в ніч на 15 жовтня атакувала Запоріжжя дронами-камікадзе, а під ранок випустила по місту 10 ракет С-300. Постраждали об’єкти інфраструктури, виникли пожежі.