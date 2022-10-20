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Оккупанты ударили ракетами по специализированной школе в Запорожской области

Оккупанты ударили ракетами по специализированной школе в Запорожской области
Фото: Telegram Кирилла Тимошенко

Армия страны-агрессора РФ утром нанесла ракетный удар по территории детской специализированной школы в Запорожской области.

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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Российские террористы сегодня утром, около 7:20, нанесли ракетный удар по территории детской специализированной школы в пгт. Камышеваха", - говорится в сообщении.

Позже он сообщил, что жертв в результате обстрела нет. "Имеем разрушенную гражданскую инфраструктуру и жилые дома в пгт. Камышеваха. Экстренные службы работают на местах", - добавили Тимошенко.

Напомним, армия страны агрессора РФ в ночь на 15 октября атаковала Запорожье дронами-камикадзе, а к утру выпустила по городу 10 ракет С-300. Пострадали объекты инфраструктуры, возникли пожары.