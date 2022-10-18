Что делать школам при воздушной тревоге до начала обучения: власти Киева разработали алгоритм

Департамент образования и науки Киевгорадминистрации разработал алгоритм действий для участников образовательного процесса на случай, если воздушную тревогу объявили до начала учебы.

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Как говорится в ее сообщении, при объявлении сигнала "Воздушная тревога!" перед началом образовательного процесса работники учебных заведений, дети/учащиеся, находящиеся во время объявления сигнала дома или на пути в учебное заведение, должны срочно проследовать в ближайшее укрытие.

В случае объявления сигнала тревоги во время приема/прихода детей/учащихся в учебное заведение они вместе с работниками учреждения и родителями или другими сопровождающими лицами должны срочно перейти в укрытие учебного заведения.

Во время воздушной тревоги, после того, как все участники образовательного процесса перешли в укрытие, дети/учащиеся в учебные заведения не принимаются до объявления сигнала "Отбой воздушной тревоги!".

После поступления сигнала об отбое тревоги заведения общего среднего и внешкольного образования будут продолжать образовательный процесс в этот день в дистанционном формате. Онлайн-обучение должно начаться не позже, чем через час после отбоя тревоги.

Решение об организации образовательного процесса и его режиме должна принять администрация заведения, после чего оперативно проинформировать об этом работников, учащихся и родителей.

Учреждения же дошкольного образования должны возобновить работу не позже, чем через час. Соответствующее решение должно принять администрация соответствующего учреждения, проинформировав об этом работников и родителей.

При этом предусмотрено, что если ребенок/ученик находится в укрытии учебного заведения во время сигнала воздушной тревоги, родители смогут его забрать только после отбоя тревоги.