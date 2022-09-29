Защиту киевских школ обеспечат представители "Муниципальной охраны"

Коммунальная организация "Муниципальная охрана" будет охранять все школы в Киеве. Столичные власти приняли такое решение с целью усилить безопасность в учебных заведениях города. Об этом 29 сентября сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский, передает пресс-служба администрации.

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Адреса школ уже добавили в адресный перечень объектов, принадлежащих к коммунальной собственности территориальной громады Киева и требующих приоритетных мер охраны и сохранения.

"Взятие школ под охрану будет происходить поэтапно. Первым районом, где в школах заработает "Муниципальная охрана", будет Святошинский. Охранять школы будут за счет городского бюджета. В настоящее время коммунальная организация набирает новых сотрудников и инструктирует персонал, отвечающий за охрану в учебных заведениях", - резюмировал Мондриевский.

Напомним, в Киеве находятся почти 180 тыс школьников, и 138 тыс из них начали учебный год в режиме офлайн. К учебному году готова 421 коммунальная школа.

Ранее Киевский городской совет принял решение, которое позволило начать процесс обустройства простейших укрытий в учебных заведениях столицы, где их нет. То же самое приняли в Киевской области. Главным приоритетом является обеспечение безопасности детей и сотрудников, участвующих в образовательном процессе.