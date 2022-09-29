Захист київських шкіл забезпечуватимуть представники "Муніципальної охорони"

Комунальна організація "Муніципальна охорона" буде охороняти всіх школи в Києві. Столична влада прийняла таке рішення з метою посилити безпеку в навчальних закладах міста. Про це 29 вересня повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, передає пресслужба адміністрації.

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Адреси шкіл вже додали до адресного переліку об’єктів, що належать до комунальної власності територіальної громади Києва та потребують пріоритетних заходів охорони та збереження.

"Взяття шкіл під охорону буде відбуватися поетапно. Першим районом, де в школах запрацює "Муніципальна охорона", буде Святошинський. Охоронятимуть школи за рахунок міського бюджету. Наразі комунальна організація набирає нових співробітників та інструктує персонал, який відповідатиме за охорону в навчальних закладах", — резюмував Мондриївський.

Нагадаємо, у Києві перебувають майже 180 тис школярів, і 138 тис із них розпочали навчальний рік у режимі офлайн. До навчального року готова 421 комунальна школа.

Раніше Київська міська рада ухвалила рішення, яке дозволило розпочати процес облаштування найпростіших укриттів у тих навчальних закладах столиці, де їх немає. Те ж саме прийняли в Київській області. Головним пріоритетом є забезпечення безпеки дітей та співробітників, які беруть участь в освітньому процесі.