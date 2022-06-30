На Київщині учні 1 вересня підуть до шкіл, - голова ОВА

Київська область готується розпочати новий навчальний рік 1 вересня у режимі офлайн. Головним пріоритетом є забезпечення безпеки дітей та співробітників, які беруть участь в освітньому процесі.

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Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулєба.

"Київщина готується розпочати новий навчальний рік у режимі офлайн. Головна увага при підготовці до цього навчального року у Київській області приділяється безпеці учнів та спеціалістів, задіяних в освітньому процесі. Щоб школи Київщини запрацювали у форматі офлайн, необхідно вирішити низку питань безпеки", – зазначив Куліба.

Так, усі навчальні заклади та територію поруч із ними перевірять сапери, а також там обладнають укриття.

Спільно із співробітниками ДСНС будуть перевірені всі навчальні заклади та їх території щодо наявності вибухонебезпечних предметів. Буде створено якісну систему оповіщення про повітряні тривоги та розроблено шляхи евакуації.

Кулеба зазначив, що укриття мають бути в кожному навчальному закладі або безпосередньо поряд з ними. Вони мають бути розраховані на всіх учнів та співробітників навчальних закладів.

"Якщо неможливо забезпечити укриття для всіх – навчання можуть проводити у кілька змін. Буде створено запаси води, медикаментів та інших матеріалів. На початку навчального року буде проведено навчання щодо дії під час сигналу "повітряна тривога", – зазначив Кулеба.

Він наголосив, що перед початком навчального року всі навчальні заклади будуть перевірені спеціальними комісіями, які оформлять акти готовності.

Зазначимо, що Київ теж готується до початку навчального року. Київська міська рада ухвалила рішення, яке дозволить розпочати процес облаштування найпростіших укриттів у тих навчальних закладах столиці, де їх немає.