В киевских школах и детсадах обустроят укрытия, - Киевсовет

Киевский городской совет принял решение, которое позволит начать процесс обустройства простейших укрытий в тех учебных заведениях столицы, где их нет.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что город должен быть отремонтирован или отреконструирован, обеспечить необходимыми средствами укрытия в коммунальных школах и садах.

"Сегодня Киевсовет одобрил решение, что позволит начать процесс устройства простейших укрытий в тех учебных заведениях столицы, где укрытий нет", - говорится в сообщении.

Виталий Кличко добавил, что война продолжается, поэтому остается угроза ракетных обстрелов столицы.

"И мы должны создать безопасные условия и защитить наших детей, учителей и киевлян в целом", - подчеркнул мэр.

Напомним, МАФы возле станций Киевского метрополитена, препятствующие доступу к укрытиям и бомбоубежищам, перенесут на другие локации.

Владельцев проинформируют о необходимости переноса временных сооружений и причин такого решения. В трехдневный срок они должны самостоятельно демонтироваться и перенести торговые точки.