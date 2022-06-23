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В киевских школах и детсадах обустроят укрытия, - Киевсовет
Киевский городской совет принял решение, которое позволит начать процесс обустройства простейших укрытий в тех учебных заведениях столицы, где их нет.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Он подчеркнул, что город должен быть отремонтирован или отреконструирован, обеспечить необходимыми средствами укрытия в коммунальных школах и садах.
"Сегодня Киевсовет одобрил решение, что позволит начать процесс устройства простейших укрытий в тех учебных заведениях столицы, где укрытий нет", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Виталий Кличко добавил, что война продолжается, поэтому остается угроза ракетных обстрелов столицы.
"И мы должны создать безопасные условия и защитить наших детей, учителей и киевлян в целом", - подчеркнул мэр.
Напомним, МАФы возле станций Киевского метрополитена, препятствующие доступу к укрытиям и бомбоубежищам, перенесут на другие локации.
Владельцев проинформируют о необходимости переноса временных сооружений и причин такого решения. В трехдневный срок они должны самостоятельно демонтироваться и перенести торговые точки.