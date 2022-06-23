У київських школах та дитсадочках облаштують укриття, - Київрада

Київська міська рада ухвалила рішення, яке дозволить розпочати процес влаштування найпростіших укриттів у тих закладах освіти столиці, де їх немає.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він наголосив, що місто повинно відремонтувати чи відреконструювати, забезпечити необхідними засобами укриття в комунальних школах та садочках.

"Сьогодні Київрада схвалила рішення, що дозволить розпочати процес влаштування найпростіших укриттів у тих закладах освіти столиці, де укриттів немає", - йдеться у повідомленні.

Віталій Кличко додав, що війна триває, тому залишається загроза ракетних обстрілів столиці.

"І ми повинні створити безпечні умови та захистити наших дітей, вчителів та загалом киян", - підкреслив мер.

Нагадаємо, МАФи біля станцій Київського метрополітену, що перешкоджають доступу до укриттів та сховищ, перенесуть на інші локації.

Власників поінформують про необхідність перенесення тимчасових споруд і причини такого рішення. У триденний термін вони повинні самостійно демонтувати і перенести торгові точки.